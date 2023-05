O delegado territorial da Xunta participa na presentación da Copa Galicia Final 4 Primeira División Masculina e Feminina de Hóckey

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Ourense, 08 de maio de 2023

O delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, acompañado do presidente do Inorde, Rosendo Luís Fernández, o responsable de deportes do concello de Ourense, Aníbal Pereira, e o presidente da Federación Galega de Hóckey, Roberto Barata, participou esta mañá na presentación da Copa Galicia Final 4 Primeira División Masculina e Feminina de Hóckey, que se desenvolverá nas instalacións de Mariñamansa os próximos 13 e 14 de Maio.

A Copa Galicia Final 4 reúne aos catro primeiros clasificados das ligas Galega de Primeira División Masculina e Feminina na disputa da Copa Galicia. O torneo dispútase en semifinais o sábado 13 e as finais e partidos polo bronce o domingo 14. Ademais entregásense tamén os trofeos de máximo goleador e goleadora das ligas regulares.

Ourense e as instalacións de Mariñamansa acollen de novo un evento de nivel, converténdose no centro do hóckey galego, que serve tamén como preparación dos clasificados para as fases de ascenso á División de Honra. Precisamente a pasada fin de semana ratificou a súa permanencia o Club Hóckey Barrocás.





