O delegado territorial da Xunta en Ourense visita aos veciños da Asociación de veciños da Touza en Maside

O delegado territorial da Xunta en Ourense , Gabriel Alén, visitou esta mañá a membros da Asociación de Veciños da Touza, en Maside. Da man do alcalde e a unha boa representación dos veciños involucrados, Gabriel Alén percorreu as dependencias do local social.

O delegado territorial destacou o labor desenvolvido polo asociacionismo local a prol da dinamización da vida social e incidiu na necesidade de que as asociacións veciñais, así como as asociacións de mulleres rurais e as comunidades de usuarios de augas coas que colabora a Xunta conten con espazos axeitados para o desenvolvemento das súas actividades.

Gabriel Alén, referiuse á importancia de que as administracións apoien estes colectivos co obxectivo de mellorar a calidade de vida no eido local ao tempo que se contribúe a consolidar o movemento veciñal. Por iso, animou aos veciños a seguir concorrendo a esta orde de axudas, a piques de saír na edición de 2024.

Por último, o delegado territorial da Xunta recoñeceu o mérito de todos os veciños e veciñas que se involucran nos grupos directivos deste tipo de asociacións; “é un traballo voluntario que require dunha gran implicación e que se leva a cabo coa única motivación de facer un ben á súa veciñanza. Creo que é algo de admirar e agradecer”.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando