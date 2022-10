O delegado territorial da Xunta en Ourense supervisa o inicio das obras de mellora do firme na estrada OU-533 ao paso polo concello de Viana do Bolo

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade investirá preto de 1,4 millóns de euros.



Trátase da rehabilitación do firme da estrada OU–533 no tramo comprendido entre os puntos quilométricos 0+8 e 33

O delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, supervisou esta mañá, acompañado do alcalde de Viana do Bolo, Andrés Montesinos, o inicio das obras de mellora do firme na estrada OU–533 ao paso polo seu concello, e que tamén se están a levar a cabo nos municipios de O Bolo e A Gudiña.

O delegado territorial explicou que nestas actuacións, con previsión de rematalas este mesmo ano, a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade inviste preto de 1,4 millóns de euros na rehabilitación do firme da estrada OU–533 no tramo comprendido entre os puntos quilométricos 0+8 e 33.

Nos treitos que presenten peor estado fresarase unha capa de 5 cm de espesor, que será reposto con mestura betuminosa en quente.

Ademais os traballos inclúen a limpeza de gabias e a execución nalgúns puntos de gabias de seguridade formigonadas.

Tamén se realizará o repintado da sinalización en todo o treito de actuación.

A Xunta continúa traballando na mellora da rede viaria autonómica co fin de proporcionarlles aos cidadáns unhas estradas cómodas e seguras.

