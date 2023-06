O delegado territorial da Xunta en Ourense participa na presentación do I Salón do Vehículo Clásico

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Ourense, 20 de xuño de 2023

O delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, participou esta mañá na presentación do Salón do Vehículo Clásico, a gran novidade no calendario feiral do recinto ourensán para este 2023. A primeira edición deste evento celebrarase o sábado 24 e o domingo 25 de xuño e ten como obxectivo converterse nun gran punto de encontro para os afeccionados. de vehículos clásicos. Ademais, será unha oportunidade para coñecer as últimas tendencias e novidades do sector, así como para establecer contactos e facer negocios, xa que o salón conta cunha zona de compra e venda de clásicos.

O I Salón de Vehículos Clásicos contará coa presenza de 20 expositores especializados no sector clásico e entre os que se atopan empresas tanto de venda como de recambios, accesorios, compoñentes, pintura, miniaturas, etc. Ademais, participan quince clubs clásicos (tanto de coches como de motos coa presenza de varios clubs "Vespa") de toda Galicia e mesmo de ámbito nacional.





