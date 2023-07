O delegado territorial da Xunta en Ourense participa no acto de inauguración da rehabilitación da capela de Santa Ana, en Oímbra

Gabriel Alén destacou que a Xunta investiu preto de 140.000? para recuperar este símbolo do concello ourensán de Oímbra que cada ano acolle a celebración da súa principal romaría

As obras consistiron na reparación das estruturas e da cuberta da igrexa deste templo altomedieval incluído no Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia



O delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, desprazouse esta mañá ao concello de Oímbra para da man da súa alcaldesa, Ana Villarino, participar no acto de inauguración da rehabilitación da capela de Santa Ana tralos danos provocados polos incendios forestais rexistrados en agosto de 2022.

As obras consistiron na reparación das estruturas e da cuberta da igrexa. Para iso, leváronse a cabo traballos de carpintaría, albanelaría e cantaría co fin de recuperar a imaxe deste templo altomedieval incluído no Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia.

A capela de Santa Ana, localizada ao carón da Vía da Prata, foi construída para agradecer á santa que os veciños de Oímbra se salvasen da persecución dos exércitos portugueses. Ademais, tal e como se evidencia pola súa estrutura, crese que foi un eremitorio altomedieval. Cada 26 de xuño, a ermida acolle a celebración da romaría de Santa Ana, unha das principais festividades do concello.





