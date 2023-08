O delegado territorial fará todo o posible para que a base do 061 de Pontevedra conte con máis espazo útil

Agustín Reguera escoitou as necesidades dos sanitarios do 061 e intentará xestionar o traslado da documentación que actualmente se almacena no edificio.



O xerente da Área Sanitaria destacou que estas novas necesidades xorden a raíz dun aumento dos recursos materiais e persoais dispoñibles



O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitou esta mañá a base do 061 de Pontevedra da man da xefa territorial de Vicepresidencia, Marta Mariño, e do xerente da Área Sanitaria, José Flores.

Alí puido revisar as instalacións e conversar con algúns dos traballadores que cada día velan pola seguridade e saúde dos veciños e veciñas da área sanitaria. Neste sentido, tanto o Xerente como varios dos alí presentes trasladaron ao delegado territorial a súa preocupación no que respecta ás necesidades de espazo dos últimos anos.

Segundo explicou Flores, o aumento dos recursos materiais e de persoal fixeron que as instalacións se queden pequenas para albergar a todos os traballadores coa comodidade adecuada. No ano 2019 chegou á base do 061 unha nova ambulancia de soporte vital avanzado que se sumou á que xa estaba en funcionamento. Isto trouxo consigo o consecuente aumento de persoal. Ademais, destacou que a base chega a formar de forma simultánea ata tres persoas entre médicos e enfermeiros, que se suman aos xa existentes.

Así, o xerente propuxo como solución a esta situación, facer unha ampliación da base, para a cal bastaría con liberar algunhas instancias do edificio que actualmente están sendo utilizadas como espazos de arquivo de diversa documentación.

O delegado da Xunta comprometeuse a contactar cos responsables para atopar unha solución o máis rápida e favorable posible: “Non é unha situación sinxela, porque son documentos que non poden ser destruídos. Temos que atopar unha nova localización, pero estamos dispostos a facer todo o posible para solucionar esta situación. Queremos que equipo do 061 poida seguir expandíndose e desempeñando o seu importante labor coas mellores condicións posibles”.

Durante a visita, o delegado e a xefa territorial tiveron a oportunidade acceder a unha das ambulancias coas que cada día operan os sanitarios do 061. Reguera aproveitou a oportunidade para agradecer a todos os alí presentes o seu labor e dedicación.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando