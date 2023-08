O delegado territorial destaca a importancia dos deportes marítimos en Galicia na presentación da LV Regata de San Roque en Vilagarcía

Agustín Reguera agradeceu a gran labor do Real Club de Regatas de Galicia e lembrou que a Xunta sempre está disposta a colaborar na promoción do deporte

A regata terá lugar os días 19 e 20 deste mes e atraerá a decenas de deportistas



O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, acudiu hoxe á presentación da LV Regata de San Roque de Clase Snipe. O acto, que tivo lugar na Sede do Real Club de Regatas de Galicia, en Vilagarcía, serviu como arranque para as probas que se realizarán durante os días 19 e 20 deste mes.

O presidente do Real Club de Regatas de Galicia, Wenceslao González–Garra aproveitou a súa intervención para poñer en valor a figura do empresario Ramiro Carregal Rey, “sen o cal esta proba non sería posible”. González–Garra destacou que esta é a XI edición que conta co patrocinio desta importante personalidade vilagarciá. Ademais, agradeceu a presenza e apoio das distintas institucións representadas no acto, dende o propio delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, ata o presidente da Federación Galega de Vela, Manuel Villaverde; o capitán marítimo de Arousa, Juan Andrés Pérez; ou o concelleiro de deportes, Carlos Coira.

Durante os próximos días, sobre dezaoito embarcacións e corenta deportistas participarán nesta histórica proba que xa ten máis de medio século de antigüidade e que representa o acontecemento máis importante do ano para este histórico club.





