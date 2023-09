A delegación territorial da Xunta en Ferrol celebra a súa primeira comisión territorial de coordinación tralo verán

A Delegación Territorial da Xunta en Ferrol celebrou esta mañá unha nova sesión da Comisión Territorial de Coordinación que contou coa participación dos xefes territoriais das distintas consellerías.

Durante a reunión, que estivo presidida pola delegada territorial, Martina Aneiros, fíxose un repaso dos investimentos en marcha que o Executivo autonómico está a impulsar nos 20 concellos das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal. Así, abordouse o estado das obras do CHUF, o avance dos traballos de mellora da seguridade viaria na AC–862 ou inicio das obras de rehabilitación de dous novos inmobles dentro do programa Rexurbe, entre outras actuacións. Tamén se informou sobre as distintas liñas de axudas cuxas convocatorias teñen o prazo de solicitude aberto.





