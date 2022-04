A delegación territorial de Vigo albergará a réplica da maqueta do Plan Palacios para Vigo

A delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández–Tapias, xunto co director do IES Politécnico de Vigo, Eulogio Leites, e a directora do Museo do Mar de Galicia, Marta Lucio, reuníronse hoxe para ultimar os detalles do traslado

A maqueta formaba parte das pezas da exposición Antonio Palacios. Soños de modernidade, compromiso con Galicia, que se despedía este domingo do público tras recibir 10.000 visitas





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.