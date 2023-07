A delegación do Ministerio de Saúde de Xordania visita as instalacións da Fundación Urxencias Sanitarias-061 e o centro de saúde da Estrada

Os representantes xordanos amosaron especial interese polo sistema de xestión de citas, a plataforma de asistencia a domicilio TELEA e as actividades formativas do persoal de Urxencias do 061

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 19 de xullo de 2023

A xerente do Servizo Galego de Saúde, Estrella López–Pardo, e a xerente da Área Sanitaria de Santiago e Barbanza, Eloína Núñez Masid, acompañaron esta mañá aos representantes do Ministerio de Saúde de Xordania que na xornada de hoxe visitaron o centro de saúde da Estrada e a Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia–061.

Durante dúas xornadas, a delegación xordana coñeceu o funcionamento e as infraestruturas do sistema sanitario público galego. Así, no transcurso desta mañá, os profesionais do centro de saúde da Estrada explicáronlles o seu día a día, comezando polo eido administrativo, onde se empregan ferramentas de xestión como o Xide, o CRM100 ou a resolución de chamadas de urxencias. Neste senso, amosaron un grande interese polo sistema de citas e as pantallas informativas despregadas nas diferentes salas.

Así mesmo, o director de Atención Primaria da Área Sanitaria compostelá, Felipe Calle; e o xefe de servizo do Centro de Saúde da Estrada, Juan Sánchez Castro, detallaron o funcionamento da área de pediatría, a área de farmacia e o seu sistema Kanban de xestión de proxectos, o que permite aos equipos visualizar os fluxos e carga de traballo.

No transcurso da mañá de hoxe, tamén comprobaron o funcionamento das consultas dos médicos de familia e de enfermaría, ademais de coñecer as utilidades da plataforma tecnolóxica de asistencia domiciliaria TELEA.

De seguido, desprazáronse ata as instalacións do 061 de Galicia na Estrada, onde a directora da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia–061, Adriana Regueira Pan, realizou unha exposición sobre o funcionamento do sistema de coordinación de emerxencias extrahospitalarias galego, e sobre a xestión das demandas de asistencia sanitaria desde a recepción da chamada ata a resolución do servizo.

Posteriormente, desprazáronse ata a Central de Coordinación do 061 para coñecer en tempo real a xestión do servizo público de urxencias e emerxencias sanitarias na Comunidade Autónoma galega. Os representantes do Ministerio de Saúde de Xordania trasladaron especial interese pola formación dos profesionais sanitarios do 061 de Galicia.

A comitiva do Ministerio de Saúde xordano estivo conformada polo doutor e director do NCDs Directorate, Anas Almohtaseb; o xefe do departamento da NCD Directorate, o Doutor Saed Assaf; e os membros da Fundación CSAI en Amman, o doutor Seifddin Saleh Faleh Hussein, e a xerente da REAYAH, Faleh Mustafa Al Garaibeh.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando