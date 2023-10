Declaración institucional da Xunta de Galicia con motivo da conmemoración, este 18 de outubro, do Día Europeo Contra A Trata de Seres Humanos

Normal 0 false 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

A trata de seres humanos constitúe unha das máis atroces violacións dos dereitos humanos porque menoscaba a dignidade e a liberdade das persoas. É responsabilidade ineludible de todos os gobernos enfrontar decididamente este problema, mediante políticas integrais que busquen castigar aos responsables, pero tamén protexer ás vítimas e erradicar as raíces estruturais e sociais que sustentan estas redes de explotación.

Como cada ano, con motivo da conmemoración do Día europeo contra a trata de seres humanos –instaurado por primeira vez pola Unión Europea en 2007–, o Goberno galego quere reiterar o seu total rexeitamento ante calquera situación de explotación sexual que padecen, de xeito maioritario, mulleres e menores.

A trata perpetúa ciclos de violencia e nútrese das desigualdades e vulnerabilidades máis profundas. Recoñecer e combater este problema implica situalo en primeira liña da nosa axenda política.

A Xunta de Galicia está firmemente comprometida na loita contra a violencia contra as mulleres, que inclúe a trata con fins de explotación sexual entre unha das súas manifestacións máis execrables.

O reforzamento continuo dos mecanismos de atención e o establecemento dunha rede de apoio, seguridade e información ás vítimas segue a ser o camiño para atopar a mellor resposta institucional a estas situacións que nos conmoven como sociedade.

Este obxectivo non sería posible se non avanzásemos da man das entidades sen ánimo de lucro, que desenvolven unha misión loable e necesaria para atallar as consecuencias desta práctica inasumible.

Non menos importante resulta sensibilizar á cidadanía, en especial á mocidade, para evitar a normalización de calquera tipo de violencia e para que faga fronte, con decisión, ás vulneracións de dereitos, máis aínda, cuando afectan aos máis desprotexidos.

A trata de persoas é un problema estrutural que soamente se conseguirá atallar cun cambio cultural e social que como Administración queremos seguir a impulsar. Por iso a comunidade galega deseñou o I Plan galego contra a trata de seres humanos con fins de explotación sexual 2022–2024 e conta coa Rede Galega contra a Trata, que quere sitúar ás vítimas no centro.

Galicia recoñece a explotación sexual como unha forma de violencia de xénero. As súas vítimas contan xa coas mesmas axudas que as mulleres que sofren violencia de xénero.

Non deixaremos de combater a trata con fins de explotación sexual porque, mentres haxa persoas vítimas, non poderemos falar da sociedade que queremos: verdadeiramente libre, xusta e igualitaria.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando