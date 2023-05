Declaración Institucional da Xunta con motivo do Día de Internet

Francisco Fernández del Riego, a quen hoxe dedicamos o Día das Letras Galegas, lembraba no seu discurso de ingreso na Real Academia Galega, en 1960, o papel da Xeración Nós na modernización de Galicia. Citaba a Vicente Risco, “o ideólogo do grupo, que traballa denodadamente na europeización da cultura galega e pon ao seu servizo a técnica moderna”.

O proceso de transformación dixital das sociedades sitúanos de novo ante o reto que nos obriga a traballar denodadamente nun proceso de modernización que implica garantir a capacitación tecnolóxica da cidadanía e avanzar na especialización tecnolóxica na nosa Administración, nas nosas universidades e centros de investigación e no noso tecido produtivo. A “técnica moderna” ao servizo de “nós”.

Europa volve a ser o compás que debe guiar o noso rumbo coa súa aposta decidida por un desenvolvemento tecnolóxico centrado en criterios éticos e de confianza e baseado na tradición humanista dunha identidade común que deu como resultado un modelo de convivencia e benestar ao que non debemos renunciar.

Precisamente, esta identidade común vertebra o pensamento da Xeración Nós no que conflúen as posicións de quen se recoñecen habitantes dun mesmo planeta, constatando a interdependencia entre as sociedades e a existencia de intereses compartidos.

“Nós” volve a ser unha das bandeiras desa modernización. Así é como tamén se denomina o proxecto impulsado pola Xunta de Galicia e desenvolvido pola Universidade para situar ao idioma galego en pé de igualdade coas principais linguas do mundo nas contornas tecnolóxicas. Esta necesidade ponse hoxe de manifesto especialmente co desenvolvemento e extensión do uso dos “chatbots”, que fan accesibles á humanidade os vertixinosos avances da intelixencia artificial en todos os ámbitos do coñecemento.

Galicia avanza no obxectivo de mellorar o marco de relación e interacción da cidadanía coa Administración con tres eixos principais de actuación: configurar unha administración máis eficiente, máis personalizada e máis accesible. Para facelo, están en marcha actuacións que implican o uso de tecnoloxías como a propia intelixencia artificial, a xestión intelixente do dato, os servizos na nube, os novos modelos de centros de datos, a automatización de procesos ou o desenvolvemento de asistentes virtuais entendibles. Sen esquecer que debemos garantir a calidade dos servizos administrativos á persoas maiores, en moitos casos menos familiarizadas coas tecnoloxías.

Nese espírito modernizador representado por “Nós”, Galicia avanza tamén na súa propia evolución de país como un territorio máis intelixente e mellor conectado. Está en marcha un proceso de sensorización e monitorización do territorio que estenderá o uso de dispositivos de internet das cousas e que permitirá a xestión de información en tempo real para a mellora de actividades ou servizos como o transporte, a agricultura, a pesca ou o turismo. Un modelo que nos permitirá dispoñer dun xemelgo dixital de Galicia para afrontar con máis e mellor coñecemento ameazas como os cambios no clima, a xestión do carbono ou os incendios forestais.

Hoxe conmemoramos o día de internet. A rede é hoxe un dos hábitats principais das tecnoloxías, e non poderíamos imaxinar o seu avance sen a existencia deste hábitat. Todos os aspectos relacionados con esa administración intelixente, con ese territorio intelixente, con ese país especializado e con ese tecido produtivo adaptado están supeditados á evolución da rede e aos seus contidos.

E Galicia, como Europa, aposta por facelo ao servizo da cidadanía, con garantías para os dereitos fundamentais das persoas, con respecto á súa privacidade, garantindo a súa seguridade, con criterios de procura do benestar, da realización persoal e da felicidade. E co fundamento ético e cultural dos valores do Humanismo.

Sen dúbida, o espírito europeísta e europeizante manifestado a principios do século XX a través de Xeración Nós quedou patente na identidade de Galicia. Este espírito permanece e se transmite dende as institucións educativas e formativas, entre elas as universidades galegas, fieis á súa misión de mellora permanente da sociedade a través do coñecemento.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando