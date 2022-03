O 26% das persoas que acudiron ao servizo autonómico de atención psicolóxica para casos de violencia de xénero foron fillas e fillos de mulleres vítimas

A conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, fixo hoxe en Santiago de Compostela un balance sobre os datos e os recursos autonómicos postos en marcha en 2021 polo Goberno galego para loitar contra a violencia de xénero

Galicia pechou 2021 cun incremento nas denuncias do preto do 3% e un aumento do 22,6% nos delitos contra a liberdade e intimidade sexual





