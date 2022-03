O 60% das medidas incluídas no I Plan de Igualdade de Oportunidades entre mulleres e homes no Sergas xa están finalizadas ou en proceso de implantación

Así o sinalou no Parlamento de Galicia a directora xeral de Recursos Humanos do Sergas, Ana Comesaña Álvarez

No día de hoxe aprobarase, na Comisión Central de Seguridade e Saúde, a nova instrución de medidas específicas de protección da maternidade, onde se conteñen os factores de risco de orixe laboral e as medidas de protección específicas para as mulleres embarazadas e durante a lactancia natural





