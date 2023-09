A Coruña acolle aos máis destacados especialistas en miocardiopatía hipertrófica

O conselleiro de Sanidade sinala que esta enfermidade afecta aproximadamente a 1 de cada 500 persoas, aínda que aplicando estudos xenéticos, esta prevalenza pode ser maior e chegar a 1 de cada 250 persoas sas, “de aí a importancia dun diagnóstico precoz e o estudo dos familiares”

15 pacientes están a tratamento cos novos fármacos na área sanitaria da Coruña e Cee, e os resultados son moi satisfactorios

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

A Coruña, 21 de setembro de 2023

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, interveu hoxe no acto de inauguración do IV Taller Internacional sobre Miocardiopatías, que organiza o Servizo de Cardioloxía do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña, e que reúne en Palexco, ao longo de hoxe e mañá, aos máis destacados especialistas mundiais en miocardiopatía hipertrófica. Cómpre sinalar que, nos últimos anos, a comunidade científica asistiu a extraordinarios avances no diagnóstico e no tratamento da miocardiopatía hipertrófica. Entre estes avances atópanse o manexo da comprensión xenética desta patoloxía, así como a aparición de novos tratamentos.

A miocardiopatía hipertrófica é una enfermidade que provoca un engrosamento do músculo cardíaco o que dificulta o correcto bombeo do sangue a todo o corpo. Na maior parte dos casos este engrosamento hipertrófico esta provocado por una alteración xenética.

Tal e como remarcou o titular da carteira sanitaria, esta enfermidade afecta a 1 de cada 500 persoas, aínda que aplicando estudos xenéticos, esta prevalenza pode ser maior e chegar a 1 de cada 250 persoas, “de aí a importancia dun diagnóstico precoz e o estudo dos familiares”. A enfermidade afecta tanto a homes como mulleres, persoas mozas ou adultos, sen diferenzas en razas, e o seu diagnóstico faise con técnicas de imaxe, principalmente mediante o uso da ecocardiografía.

Ata o 50% dos pacientes que presentan unha miocardiopatía hipertrófica poden estar asintomáticos e levar unha vida normal, o que significa que, ao non estar diagnosticada, son moitas as posibilidades de que provoque unha morte súbita, sendo este o motivo de morte súbita en persoas novas deportistas.

Os pacientes diagnosticados de miocardiopatía hipertrófica poden evolucionar nalgún momento cara unha perda de forza no seu corazón e presentar unha insuficiencia cardíaca, retendo líquido nos pulmóns ou nas pernas, precisando nalgúns casos dun transplante cardíaco ou a aparición de arritmias.





Segundo sinalou o conselleiro, ata o de agora non había tratamentos específicos para esta enfermidade, polo que se facía necesario o uso de medicamentos utilizados para tratar outras enfermidades cardíacas, como os betabloqueantes, que ralentizan o ritmo cardíaco, e que conseguían mellorar os síntomas destes pacientes.

Dende hai tres anos, –indicou o titular da carteira sanitaria–, a irrupción dos inhibidores da miosina, unhas moléculas especificamente deseñadas para o tratamento da miocardiopatía hipertrófica, conseguen mellorar a función motora do corazón, así como a súa relaxación, permitindo aos pacientes diagnosticados desta enfermidade levar unha vida totalmente normal.

Neste momento, na área sanitaria da Coruña e Cee, 15 pacientes están a tratamento con estes fármacos e os resultados obtidos son moi satisfactorios, –subliñou Comesaña–.









Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando