Continúa aberta a convocatoria da Xunta dos IV Premios Galicia de Innovación e Deseño

Os galardóns, convocados a través da Axencia Galega de Innovación (Gain), son un recoñecemento ao esforzo e traxectoria de profesionais e empresas referentes no desenvolvemento económico e social de Galicia a través da innovación e o deseño

Catalina Fernández de Ana, Francisco Guitián, Fernando Pérez, Isaac Piñeiro, Sara Regal, Eva Yarza, Damián Calvo e os socios dos estudios Cenlitrosmetrocadrado e Desescribir foron os profesionais galardoados nas anteriores edicións

Ceamsa, Unvi, Alén Space, Televés, Congalsa, Marine Instruments, GalChimia, Cupa Innovación e TMC Cancela resultaron premiadas en 2020, 2021 e 2022 nas categorías empresariais

A Xunta de Galicia manterá aberto ata o vindeiro 2 de outubro o prazo de presentación de candidaturas para a cuarta edición dos Premios Galicia de Innovación e Deseño. Estes galardóns son unha iniciativa da Axencia Galega de Innovación, para recoñecer a contribución singular de profesionais e empresas ao desenvolvemento económico e social en Galicia a través da innovación e do deseño.

O certame conta con seis categorías das que tres están especificamente dirixidas a recoñecer a persoas e empresas que contribúen de xeito relevante á mellora do prestixio do deseño galego e as compañías que, ao incorporalo á súa estratexia empresarial, son un exemplo de que o deseño actúa como motor de innovación, sustentabilidade e competitividade. Un destes premios será para profesionais cunha traxectoria de alomenos cinco anos, outro para empresas que incorporasen o desen?o a? su?a estratexia empresarial durante unha década como mi?nimo e outro para desen?adores e deseñadoras de ata 35 anos de idade e cunha traxectoria profesional inferior a dez anos.

As outras tres categorías recoñecen a persoas e empresas galegas que representan o valor da innovación como un elemento clave para o desenvolvemento da estratexia profesional e do crecemento no mercado, respectivamente. A categoría de traxectoria innovadora recoñece a profesionais e líderes empresariais cunha experiencia de alomenos dez anos na que a innovación tivese un papel relevante. As categorías de grande empresa e pemes distinguen as compañías cunha actividade innovadora destacada de dun mínimo de dez e cinco anos, respectivamente.

Os premios á grande empresa no apartado de innovación e á empresa no apartado de desen?o teñen cara?cter honori?fico, mentres que todos os demais contan cunha dotacio?n econo?mica de 15.000 euros cada un.

Entre os criterios de avaliación, o xurado das categorías de innovación terá en conta a traxectoria e actividade innovadora, así como o posicionamento e o impacto desta na mellora da capacidade competitiva. O xurado dos galardóns de deseño valorarán a traxectoria e achega realizada, así como o impulso á innovación a través dos seus proxectos de deseño.

Estes foron os aspectos nos que destacaron os galardoados nas edicións anteriores deste certame. No apartado de deseño foron recoñecidos Isaac Piñeiro, Cenlitrosmetrocadrado e Desescribir (profesionais); Sara Regal, Eva Yarza e Damián Calvo (talento emerxente); e Unvi Carroceros, Televés e TMC Cancela (empresas). No de innovación os premiados foron Catalina Fernández de Ana, Fernando Pérez e Francisco Guitián (traxectoria innovadora); Alén Space, Marine Instruments e GalChimia (pemes); e Ceamsa, Cupa Innovación e Congalsa (grandes empresas).





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando