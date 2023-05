O Consello de Turismo dá o visto bó á declaración de Muíños como concello turístico e a festa do San Antonio Ventureiro de Rigueira de Xove como festa de interese turístico de Galicia

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, participou esta mañá na sesión extraordinaria do Consello de Turismo

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, participou esta mañá no Consello de Turismo que aprobou hoxe, en sesión extraordinaria, a declaración do concello de Muíños como

stico de Galicia, a festa do San Antonio Ventureiro de Rigueira, no concello de Xove.

O Consello de Turismo segundo a documentación presentada, emitiu informe favorable

a declaración do Concello de Muíños como municipio turístico, ao abeiro do disposto no artigo 15 do Decreto 32/2015, do 19 de febreiro, polo que se regula a declaración de municipio turístico.

Así mesmo, foi aprobada a d

eclaración da romaría de San Antonio Ventureiro da Rigueira, do c oncello de Xove, como festa de interese turístico de Galicia. Celébrase cada 13 de xuño coincidindo coa festividade que conmemora o pasamento de San Antonio de Padua.

Tal e como dispón o decreto

o 4/2015, do 8 de xaneiro, polo que se regula a declaración de festas de interese turístico de Galicia, a

declaración efectuarase en función do cumprimento dos requisitos de antigüidade, singularidade, arraigamento, valor cultural e continuidade no tempo.

