O Consello Técnico de Atención Primaria do Sergas mantén a súa primeira reunión do ano 2023

Durante a xuntanza abordáronse cuestións coma as carteiras de servizos de fisioterapeutas e de hixienistas dentais, as axendas para a mellora da accesibilidade, ou a oferta de emprego Lei 2/2022 en Atención Primaria

Santiago de Compostela, 22 de febreiro de 2023

O Consello Técnico de Atención Primaria de Servizo Galego de Saúde mantivo esta tarde a súa primeira reunión do ano 2023. Así, durante esta primera xuntanza do ano, abordou cuestións coma as carteiras de servizos de fisioterapeutas e de hixienistas dentais, as axendas para a mellora da accesibilidade, ou a oferta de emprego Lei 2/2022 en Atención Primaria.

A reunión, que tivo lugar de xeito telemático, estivo presidida pola Xerente do Sergas, Estrella López–Pardo, e tamén contou coa participación da Directora Xeral de Recursos Humanos, Ana Comesaña; o Director Xeral de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal; e a Directora Xeral de Planificación e Reforma Sanitaria, Sofía López Linares.

Xunto cos representantes do departamento sanitario da Xunta, o Consello Técnico de Atención Primaria está composto por sociedades científicas, colexios profesionais, e organizacións sindicais e profesionais.





