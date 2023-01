O consello asesor do Sistema Público de Saúde de Galicia anima ao Sergas a seguir avanzando na implantación de unidades multidisciplinares

O conselleiro de Sanidade e a xerente do Sergas participaron esta semana na reunión do órgano superior de consulta e asesoramento da Consellería de Sanidade, que expuxo unha recomendación de avanzar na creación deste tipo de unidades



A Xunta aprobou en outubro de 2021 unha orde reguladora das unidades funcionais multidisciplinares de atención asistencial, aplicando este modelo ás unidades poscovid, ás de enfermidades raras ou ás de solo pelviano



Santiago de Compostela, 21 de xaneiro de 2023.–

A este respecto, o conselleiro lembrou o camiño avanzado pola Xunta de Galicia neste sentido coa aprobación en outubro de 2021 da orde pola que se regula a creación, composición, organización e funcionamento das unidades funcionais multidisciplinares de atención asistencial no Servizo Galego de Saúde, dando cumprimento así a un mandato unánime do Parlamento de Galicia que á Xunta a regulación e homoxeneización das unidades multidisciplinares de mama e avanzar nas de outras patoloxías.

Esta orde veu precedida da experiencia da posta en marcha en abril dese mesmo ano dunha unidade multidisciplinar poscovid en cada unha das sete áreas sanitarias, cun equipo de profesionais de diversas disciplinas, nas que o núcleo duro estaba conformado por especialistas en atención primaria, medicina interna, pneumoloxía e enfermería. A través delas, comezáronse a avaliar e a tratar os efectos da patoloxía a medio e a longo prazo nas persoas que padeceran covid–19.

Trala publicación da orde, as áreas sanitarias comezaron a completar o proceso de adaptación das unidades de atención ás patoloxías da mama, que xa levaban anos desenvolvendo ao seu labor, aos requirimentos e esixencias da nova orde reguladora.

Paralelamente, e no marco da Estratexia Galega en Enfermidades Raras aprobada en 2021, a comezos de 2022 o goberno galego botou a andar tres unidades multidisciplinares para pacientes con enfermidades raras en Vigo, A Coruña e Santiago que contan con equipos formados, como mínimo, por un especialista en medicina interna, un especialista en pediatría e un profesional de enfermería.

Estas unidades xa foron constituídas segundo o procedemento marcado na orde reguladora, coa aprobación do seu respectivo plan funcional e a constitución do seu correspondente comité clínico e coa autorización por parte da dirección xeral con competencias en materia de asistencia sanitaria.

Este proceso estase a repetir coa constitución de unidades multidisciplinares de atención ás patoloxías relacionadas co solo pelviano feminino. Trala aprobación en outubro de 2022 polo Consello da Xunta do documento de criterios xerais para as mesmas, cada unha das sete áreas sanitarias está a constituír a súa respectiva unidade con profesionais de diversas especialidades entre as que se inclúen xinecoloxía, obstetricia, uroloxía ou persoal de rehabilitación así como enfermaría especialista obstétrico–xinecolóxica (matronas) e fisioterapeutas.





