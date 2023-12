A Consellería de Sanidade establece a recomendación xeral do uso de máscara no conxunto de centros sanitarios de Galicia

A medida entrará en vigor desde as 15 horas de hoxe e estenderase durante os vindeiros 15 días, momento no que se revisará a situación epidemiolóxica

Ata o de agora, a recomendación soamente se establecía para os espazos dos Servizos de Urxencias e as Unidades con persoas inmunodeprimidas

O Servizo Galego de Saúde activou os seus Plans de Continxencia para dar resposta a maior demanda asistencial desta época do ano, habilitando 80 camas e reforzando os seus cadros de persoal

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, anunciou está mañá en rolda de prensa a nova instrución que o Servizo Galego de Saúde lle trasladará ao conxunto de xerencias das áreas sanitarias e na que se establece a recomendación do uso xeral da máscara en todos os centros sanitarios da rede pública Galega.

A medida, que entrará en vigor desde as 15,00 h de hoxe, estenderase durante os vindeiros 15 días, momento no que se revisará a situación epidemiolóxica. Deste xeito, se ata o de agora esta recomendación se limitaba ás zonas dos servizos de Urxencias e ás Unidades con persoas inmunodeprimidas, agora amplíase a todos os espazos dos centros de saúde e hospitais.

Segundo apunto o titular da carteira sanitaria da Xunta, neste momentos “estamos preto do pico de gripe”, e entre esta semana e a que vén acadarase a cifra co maior número de contaxios.

Así, explicou que na comparativa anual, neste ano 2023, durante o mes de decembro estanse a rexistrar un promedio diario de 2.700 atencións nos servizos de urxencias do Sergas, unha cifra que incrementa un 8 % os datos do ano pasado (2.500 de media en 2022), e nos que as atencións vencelladas ás patoloxías respiratorias xogan un papel importante no aumento.

Do mesmo xeito, e no que atinxe aos datos de hospitalización, García Comesaña indicou que nestes intres hai 653 persoas ingresadas por ou con gripe (27 delas na UCI); 160 persoas ingresadas por ou con covid–19 (7 na UCI), e 162 por ou con VRS, das que 6 están na UCI.

Acompañado pola directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán; e o director xeral de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal; o conselleiro agradeceu o esforzo do conxunto de profesionais que están a traballar nos centros de saúde e hospitais públicos galegos.

Así, pechou a súa intervención solicitando á poboación extremar as precaucións nas xuntanzas do Nadal e tamén convidando á vacinación a todas as persoas que aínda non o fixeran, pois “moita da xente que temos ingresada está sen vacinar”.

Durante a rolda de prensa, a directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán; detallou que a infección respiratoria predominante nestes momentos en Galicia é a Gripe A, sendo a responsable do 68 % dos casos; ademais de precisar que a linaxe predominante da covid–19, na actualidade, é a JN1.

Sobre a positividade das probas, Durán incidiu que os test que se están a realizar nestas xornadas acadan un 34 % de positividade no caso da gripe, e un 8 % no casos das infeccións do Virus Respiratorio Sincitial (VRS).

Pola súa banda, o director xeral de Asistencia Sanitaria Jorge Aboal, enumerou o conxunto de medidas que está a poñer en marcha o Servizo Galego de Saúde para atender o incremento da demanda nos centros sanitarios galegos.

Así, e de acordo ao recollido nos Plans de Contixencia, o conxunto das áreas sanitarias galegas (agás a de Lugo) reforzaron os seus recursos humanos e materiais para dar resposta a está situación que se produce cada ano nesta época.

Aboal salientou que a activación destes Plans conlevou un aumento no número de médicos, pediatras, persoal de enfermería e TCAEs, así como a operatividade de 80 camas máis no conxunto dos hospitais galegos. En concreto, 25 no Hospital Abente y Lago da Coruña, 9 no Hospital Montecelo; 15 no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo), 12 no Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, e outras 20 no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.





