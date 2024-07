A consellería de Medio Rural promove a elaboración da Estratexia da planta ornamental e da flor de Galicia a través de mesas de traballo con axentes do sector

A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, presentou os datos do sector no que Galicia destaca por ser a quinta comunidade produtora de flores e plantas ornamentais, achegando o 9% do valor total nacional

Ademais, puxo de relevo a aposta pola formación e investigación na procura de cultivos mellor adaptados á terra, así como a reorientación da dinámica dos viveiros galegos para que o ciclo produtivo inicie e remate en Galicia

María José Gómez destacou que este sector é un dos cultivos que máis renda xera por unidade de superficie e que a Estratexia da planta ornamental establece unha folla de ruta para a expansión e crecemento do mesmo





