A Consellería do Medio Rural informa da situación dos lumes forestais con datos recollidos ata as 13,30 h. de hoxe

A Consellería do Medio Rural informa da situación dos incendios forestais con datos recollidos ata as 13,30 h. de hoxe.

As Pontes de García Rodríguez

As Pontes de García Rodríguez

4 TEC, 19 AX, 40 BR, 20 MB, 3 PA, 1 UTA e 2 HE

As Pontes de García Rodríguez

1 TEC, 16 AX, 16 BR, 12 MB e 2 PA

10 TEC, 107 AX, 186 BR, 102 MB, 13 PA, 5 UTA, 15 AV e 12 HE

1 TEC, 9 AX, 16 BR, 14 MB, 2 PA, 5 AV e 4 HE

Decretada a Situación 2 como medida preventiva na área de influencia do distrito forestal XI O Ribeiro–Arenteiro.

O lume de Boborás e o do Carballiño pasan a considerarse varios focos dun mesmo incendio.

Tanto no lume de Boborás como no do Irixo estase a avanzar nas liñas de control de cara á súa estabilización.

San Cosmede de Cusanca

2 TEC, 11 AX, 47 BR, 33 MB, 2 PA, 1 UTA, 8 AV e 13 HE

17 AX, 31 BR, 22 MB, 2 PA,

Evoluciona favorablemente cara á súa estabilización.

1 TEC, 12 AX, 18 BR, 10 MB, 1 PA, 11 AV e 7 HE

Evoluciona favorablemente cara á súa estabilización.

Carballeda de Valdeorras

1 TEC, 10 AX, 35 BR, 12 MB, 2 PA, 9 AV e 8 HE

(1)

SITUACIÓN: ACT: activo; EST: estabilizado; CONT: controlado; EXT: extinguido; SIT 2: Situación 2.

(2)

MEDIOS MOBILIZADOS (acumulado): TEC: técnicos; AX: axentes; BR: brigadas; MB: motobombas; PA: pas; TR: tractores; AV: avións; HE: helicópteros; UTA: Unidade Técnica de Apoio; UME: Unidade Militar de Emerxencias.

(3)

SUPERFICIE: As estimacións son sempre PROVISIONAIS, ata que se realice a medición da superficie final afectada.

A Consellería do Medio Rural lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuíto 085, ao que deben chamar en caso de detectar algún lume forestal. Ademais, existe un teléfono anónimo e gratuíto para denunciar calquera actividade delituosa incendiaria da que se teña sospeita ou coñecemento: 900 815 085. Así mesmo, toda a información actualizada sobre incendios forestais poderá ser consultada na conta aberta de twitter: @incendios085 .





