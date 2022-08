O conselleiro de Sanidade salienta o perfil profesional da nova xerente do Sergas e a considera a persoa idónea para profundizar nas reformas sanitarias xa en marcha

Do xerente saínte, o titular da carteira sanitaria destacou a súa templanza e prudencia á hora de afrontar os picos da pandemia da covid, e o seu liderado para concebir o Sergas como un hospital único, que compartiu os seus recursos para garantir a asistencia a toda a cidadanía

“Hoxe formalizamos dous cambios nun equipo cohesionado e que funciona”. Así o destacou o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, no acto de toma de posesión de Estrella López–Pardo, como nova xerente do Servizo Galego de Saúde, no que estivo acompañado polo secretario xeral técnico do seu departamento, Alberto Fuentes Losada, e polo xerente saínte, José Flores Arias, que pasa a ocupar o cargo de máximo responsable da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés.

Na súa intervención, o titular da carteira sanitaria da Xunta destacou o traballo de Estrella López–Pardo ao fronte da Dirección Xeral de Planificación e Reforma Sanitaria, “da que sairon algúns dos proxectos máis importantes que a Consellería de Sanidade ten agora mesmo en marcha”, especialmente na atención primaria, como son a implantación das axendas de calidade nas categorías profesionais do primeiro nivel asistencial; a posta en marcha do sistema XIDE de xestión integral da demanda en equipo; ou o deseño dos primeiros plans locais de saúde, para dar maior autonomía de xestión aos equipos dos centros e traballar sobre obxectivos.

Diante dos retos que temos, –dixo o conselleiro–, “foi lóxico plantexar que fose Estrella López–Pardo quen pilotase agora a extensión, implantación, e profundización das liñas de reforma iniciadas”. Para Comesaña, os moi bos resultados que obtivo nunha dirección xeral recén creada, “son aval que me levou a contar con ela para o reto de dirixir o Sergas, sumado ao amplo coñecemento deste organismo”.

Do xerente saínte, Comesaña destacou “a súa templanza e prudencia á hora de afrontar os picos da pandemia da covid”, así como “o seu liderado para concebir o Sergas como un hospital único”, que compartiu os seus recursos para garantir a asistencia a toda a cidadanía galega que o necesitou. Agora, –dixo o conselleiro–, “tócalle dirixir a posta a punto e entrada en funcionamento dun novo e importante proxecto como é o Gran Montecelo”, ademais da ser a área que vai dirixir, a de Pontevedra–O Salnés, “a que está a sufrir con maior dureza a situación de déficit de médicos de familia en primaria”.

Cambios na organización e pulo a outras categorías profesionais

Tal e como remarcou Comesaña, “seguimos a precisar cambios na organización, xa iniciados, dando pulo a outras categorías profesionais”. Ao respecto, destacou o papel da enfermería e dos farmacéuticos, ou medidas como as axendas de calidade, a oitava área sanitaria, ou a convocatoria para a creación de 106 prazas de médicos de primaria.

Pola súa parte, a nova xerente agradeceu a confianza que o conselleiro deposita nela e remarcou o encargo que recibiu hai un ano para iniciar un proxecto de reforma da sanidade cara un novo modelo, “que está a permitir avanzar na transformación que demandan tanto profesionais como a sociedade”.

Segundo Estrella López–Pardo, iniciativas como os plans locais de saúde ou o sistema Xide posibilitan albiscar “que un novo modelo de organización é posible”.

Temos iniciado tamén, –sinalou–, “a primeira fase da Estratexia do sistema sanitario galego que permitirá camiñar cara á sanidade do futuro de forma acompasada en todos os ámbitos da saúde, e dispoñemos das bases do modelo de integración da atención sociosanitaria, que estamos a desenvolver coa Consellería de Política Social”.

Tamén destacou e recoñeceu os éxitos dos xerentes que a precederon no cargo.

Pola súa parte, José Flores Arias, agradeceu ao conselleiro a confianza que depositou en el todo este tempo para dirixir o Sergas, e destacou o reto que ten agora diante tan importante, como é dirixir a área sanitaria de Pontevedra e O Salnés.

