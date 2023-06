O conselleiro de Sanidade destaca a revolución tecnolóxica no ámbito da medicina cirúrxica galega grazas aos robot Da Vinci

Así o sinalou no acto de sesión de clausura 2022–2023 da Academia médico cirúrxica

O conselleiro de Sanidade sinalou hoxe, no acto de clausura do curso 2022–2023 da academia médico cirúrxica de Santiago, “que se de algo nos podemos sentir orgullos en Galicia é de que temos un sistema público sanitario en constante avance”. Tal e como referiu o titular da carteira sanitaria do Executivo galego, no ámbito da medicina cirúrxica, “a nosa comunidade experimentou unha revolución tecnolóxica da man dos robot cirúrxicos Da Vinci, o que supuxo unha considerable mellora na seguridade e calidade das intervencións por cirurxía laparoscópica”. Beneficios, –proseguiu o conselleiro–, tanto para os profesionais como para os pacientes e o propio hospital.

Para os profesionais, o responsable do Sergas subliñou que os Da Vinci representan unha maior precisión, unha diminución da dificultade no acceso a zonas complexas, e unha excelente visualización dos puntos de referencia anatómicos, grazas á visión 3D reconstrutiva. Para os pacientes, maior seguridade e calidade, menor perda sanguínea, diminución da estadía media, menor dor postoperatoria e unha recuperación máis rápida. Para o hospital, supón menos transfusións, maior rendemento nos quirófanos, menor estadía media, polo que significa que hai máis camas dispoñibles, e menores complicacións intra e postoperatorias.

“A posta en marcha da cirurxía robótica non sería posible se non contásemos con excelentes profesionais, cunha excelente formación no manexo desta tecnoloxía”. De feito, –segundo indicou Comesaña–, os robots instaláronse nas sete áreas sanitarias en xullo de 2021, empezando simultaneamente con sete intervencións urolóxicas e, acto seguido, comezou a formarse ao persoal de cirurxía xeral e dixestiva e de xinecoloxía.

Na actualidade, “contamos con 84 cirurxiáns de consola acreditados, máis de 160 cirurxiáns asistentes e máis de 200 profesionais de enfermería e anestesia”. Ademais, estanse a desenvolver máis de 320 actividades para formar a novos profesionais. Grazas a eles, ao peche de 2022, os robots Da Vinci realizaron máis de 2.700 intervencións en toda Galicia, un 40% de cirurxía xeral e dixestiva, un 34% de uroloxía, un 15% de xinecoloxía, un 8% de cirurxía torácica e un 3% de otorrino e maxilofacial. En concreto, no Hospital Clínico, tamén a peche do pasado ano, realizáronse máis de 350 intervencións.

O conselleiro destacou do doutor Manuel Martínez, –homenaxeado no acto de hoxe en Compostela–, e que ocupou durante máis de 20 anos a xefatura de Medicina Interna do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, “a súa inmensa traxectoria en favor do avance do coñecemento médico e da mellora do sistema público de saúde”.

“A nosa sanidade pública ten a calidade que hoxe acada, grazas a profesionais como o doutor Martínez, que axudaron a formar as novas xeracións e que puxeron os alicerces do noso sistema público de saúde”.





