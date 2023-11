O conselleiro do Mar mantén un encontro institucional coa confraría e a concesionaria da lonxa de Ribeira

Alfonso Villares visitou a rula ribeirense, na que o seu departamento investiu 14 millóns de euros

A lonxa de Ribeira é a primeira de toda Galicia por volume de descargas e a quinta por facturación, representando o 10,32% do negocio nos tres primeiros trimestres do 2023

O conselleiro cualificou de falta de respecto ao sector do mar o recurso do Goberno central contra a Lei do Litoral ante o Tribunal Constitucional



A conselleiro do Mar, Alfonso Villares, mantivo esta tarde unha reunión institucional coa confraría e a empresa concesionaria da lonxa de Ribeira, unha instalación na que o seu departamento investiu, a través de Portos de Galicia, 14 millóns de euros.

Villares, acompañado do presidente do organismo portuario, José Antonio Álvarez, visitou as instalacións da lonxa dun porto de referencia internacional, considerado o maior porto de baixura de Europa. Durante esta visita, o titular de Mar comprobou o funcionamento das instalacións e as demandas dos seus usuarios.

Neste sentido o responsable autonómico afondou nas necesidades do sector profesional ribeirense e nas posibilidades de mellora das condicións de traballo dos profesionais que operan nesta rula. Non en van, lembrou que a actual lonxa de Ribeira foi concibida como unha infraestrutura de vangarda ao primeiro nivel con instalacións e servizos acordes á relevancia do sector portuario de Ribeira.

Finalmente, o conselleiro reseñou que a lonxa, que ten carácter visitable e turístico ademais do uso profesional, conta con equipos tecnolóxicos destacados como o de depuración de auga salgada ou sistemas de control da trazabilidade e de eficiencia operativa e enerxética.

O porto de Ribeira consolídase como o peirao de baixura máis importante de Europa

representando o 23,4% de todos os produtos do mar poxados nas lonxas galegas e o 10,3% do negocio nos tres primeiros trimestres de 2023. Ademais, é a primeira de toda Galicia en canto a descargas e a quinta en facturación só por debaixo das lonxas de Vigo, A Coruña, Burela e Celeiro.

A produción nos tres primeiros trimestres de 2023 tivo un incremento do 24% con respecto ao mesmo período de 2022 subindo tamén a facturación o 5,50%

O titular do Mar reiterou o incompresible do recurso do Goberno central ante o Tribunal Constitucional contra a Lei do Litoral, unha norma nacida do consenso co propio sector co recoñece como estratéxico. Por ese motivo cualificou a actuación do executivo presidido por Pedro Sánchez como unha falta de respecto ao homes e mulleres do mar de Galicia, xa que mentres se califica de inconstitucional a lei galega estase a formular unha lei de Amnistía que ata fai pouco sinalaban como inconstitucional. Neste sentido criticou que, á vez que negan as competencias da Xunta de Galicia neste ámbito, se recoñezan no caso do País Vasco cando ambos estatutos recoñecen as mesmas competencias.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando