O conselleiro de Educación reúnese con directores de colexios de Cambados e O Grove para analizar as necesidades educativas

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, reuniuse hoxe cos directores dos colexios CEIP San Tomé (Cambados), CEIP Plurilingüe de Conmeniño e CEIP Rosalía de Castro (ambos os dous no Grove), e CEIP Coirón–Dena (Meaño) para analizar futuras iniciativas en materia educativa.

Neste sentido, analizáronse as distintas necesidades de cada un dos tres centros e abordáronse as posibles solucións a medio prazo, en función da prioridade de cada unha delas, e algunhas delas xa en marcha. En calquera caso, o titular do departamento educativo da Xunta emprazou aos directores a futuros encontros con representantes da Xefatura Territorial da Consellería en Pontevedra para concretar as actuacións a desenvolver.





