O conselleiro de Educación reúnese con auxiliares de conversa ucraínas para facilitar a súa integración no sistema educativo galego

A metade delas renunciaron ao destino que lles adxudicou o Ministerio de Educación, dado que o Goberno central asignou os centros sen ter en conta a realidade xeográfica da Comunidade galega

A Xunta ofrécelles un centro de referencia próximo á súa vivenda e apoiaraos con medios electrónicos para que presten servizos en centros fóra das áreas urbanas



O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, reuniuse esta semana con catro das seis auxiliares de conversa ucraínas que van prestar apoio á integración dos estudantes deste país nos centros da nosa Comunidade. O obxectivo do encontro foi facilitar a integración destas seis mulleres no sistema educativo galego, tras a adxudicación aleatoria de destinos que realizou o Ministerio de Educación y FP.

As auxiliares son persoas con residencia xa en Galicia e cun nivel de estudos e do idioma ucraíno suficiente para desenvolver o seu nivel en centros educativo. A forma de asignarlles colexio escollida polo Goberno central, sen ter en conta o lugar onde está a súa vivenda, fixo que a metade delas (en concreto as destinadas a Ourense, Cariño e A Pobra de Trives) renunciasen.

Coa finalidade de buscar unha solución a este fallo de organización por parte do Ministerio, o conselleiro ofreceulles un centro de referencia próximo ao seu lugar de residencia. Así mesmo, a Xunta porá ao seu dispor medios electrónicos para que estas persoas poidan prestar apoio ao alumnado de concellos situados fóra das áreas urbanas.

“O xeito de proceder do Ministerio, ignorando a realidade xeográfica

a imposibilidade

de desprazarse aos centros asignados e que o importe da bolsa que se lles ofrece, 700? ao mes, non é suficiente para realizar unha mudanza, está a xerar moitos problemas”, sinalou o conselleiro, que explicou que esta situación se está a producir en numerosas comunidades autónomas.

“Desde Galicia solicitamos desde o primeiro momento ao Ministerio de Educación un plan integral para afrontar a escolarización de alumnado ucraíno pero, lonxe de ofrecer recursos e solucións, o Goberno central está a crear novos problemas”, lamentou.

Así mesmo, o conselleiro sinalou que este apoio “chega moi tarde, con moito retraso, dado que estamos a piques de rematar o curso”.

O representante da Xunta destacou que o Goberno galego traballou desde o primeiro momento en prol dunha acollida escolar ordenada, na que se garantiu tanto a escolarización como os servizos gratuítos de transporte, comedor e material escolar.

Neste momento a Consellería ten a disposición dos máis de 650 alumnos ucraínos escolarizados na nosa Comunidade e dos todos os centros un espazo web específico sobre Ucraína con recursos e materiais didácticos deseñados para favorecer o proceso de adaptación e integración nas aulas, así como un modelo de Guía de Plan de Acollida para facilitar unha adaptación o máis efectiva posible.

Todos estes materiais foron elaborados coas achegas de orientadores así como dun grupo de traballo de profesionais do Comité Educativo e da Xunta Autonómica de Directores e de equipos directivos con experiencia previa en acollida de alumnado estranxeiro.

Ademais, no marco do programa Educa en Dixital, todo alumno ucraíno que o precise pode dispoñer dun ordenador con conexión á rede con equipos configurados para os idiomas galego, castelán e ucraíno, e os teclados identificados con pegatinas específicas para a escritura en ucraíno.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.