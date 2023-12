O conselleiro de Cultura felicita á Academia Xacobea polo seu labor de difusión e investigación do Camiño, fundamental para planificar o seu futuro

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, felicitou hoxe á Academia Xacobea polo seu labor de difusión do valores do Camiño de Santiago, “un traballo de investigación, divulgación e indagación rigorosa nas raíces deste fenómeno ao longo da historia que é fundamental para planificar o seu futuro”, destacou.

No transcurso da clausura das 18ª Xornadas Mar por medio , organizadas por esta entidade en Ribadeo para afondar nos diferentes ámbitos da Ruta Xacobea, o conselleiro sinalou que os

Camiños de Santiago son un punto de convivencia e de fraternidade. “Ese é o espírito co que debemos enfrontar a celebración en 2027 do Ano Santo, implicando a toda a sociedade civil e a institucións como a Academia Xacobea, referente no estudo do Camiño, e dos concellos polos que atravesa cada un dos itinerarios”, salientou.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando