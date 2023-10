O conselleiro de Cultura destaca o traballo en prol do entendemento dos premios Lorca, Guerra de Cal, Blanco Amor

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, gabou hoxe o traballo en prol do entendemento do III Premio Lorca, Guerra de Cal, Blanco Amor, impulsado polo Casino de Santiago, que recoñece nesta edición aos xornalistas Enric juliana e Monteserrat Domínguez e a Jesús Núñez, responsable do Instituto de Estudios sobre Conflitos e Acción Humanitaria.

“O fomento destes valores e do diálogo seguen a ser fundamentais á hora de construír unha sociedade estable. Por iso, fanse necesarias voces que analicen desde a experiencia, o coñecemento, a reflexión e a cordura a realidade internacional sen renunciar a unha perspectiva máis inmediata”, destacou o conselleiro.





