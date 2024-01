A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade reúnese co alcalde e empresarios de San Cristovo de Cea para avaliar as oportunidades laborais da zona

Rivo sinala a importancia de reforzar os recursos destinados a ofrecer unha formación axustada ás demandas do tecido empresarial para dar resposta ás vacantes de traballo

San Cristovo de Cea (Ourense) 14 de xaneiro de 2024

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, mantivo hoxe unha xuntanza co alcalde de San Cristovo de Cea, José Luis Valladares, e empresarios do concello e da súa contorna na que abordaron as necesidades en materia de emprego da zona e os programas que se desenvolven neste eido na localidade ourensá a través da colaboración que manteñen a Xunta e a Administración local.

Un dos temas principais que se abordaron na xuntanza foron as ferramentas coas que conta a Xunta para facer fronte ás 15.000 vacantes laborais que existen na actualidade no mercado de traballo de Galicia. Así, a conselleira e o alcalde acordaron seguir a avanzar na importancia de ofrecer ás persoas sen emprego unha formación axustada ás demandas do tecido empresarial.

Rivo explicou que a Consellería está nun proceso de escoita para poder reforzar a colaboración entre as administracións para que as persoas que xa están traballando, como as que buscan emprego, continúen formándose para o seu perfecto encaixe no mercado laboral.

