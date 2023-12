A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade asiste en Ourense á conmemoración do 45 aniversario da Constitución española

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, asistiu hoxe ao acto institucional de conmemoración da Constitución española que tivo lugar no Auditorio municipal de Ourense.

Convocado pola Delegación do Goberno en Galicia e, no seu nome, polo subdelegado do Goberno en Ourense, congregou autoridades civís e militares nesta cidade para celebrar o 45 aniversario da Carta Magna.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando