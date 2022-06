Conde salienta que a Marca Galicia está no esforzo do tecido produtivo galego por incorporar a innovación e o deseño para ser máis competitivo e sustentable

Subliña o traballo da Xunta por impulsar un ecosistema galego de deseño e innovación orientado ao desenvolvemento económico e sostible de Galicia, que é o obxectivo do Programa de Deseño para a Innovación e a Sustentabilidade, ‘Diferenza’

A convocatoria deste ano da liña de axudas DeseñaPeme, con 1,5M? de orzamento e a previsión de mobilizar 3M?, xa está en fase de resolución con máis de 90 propostas recibidas



O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, salientou hoxe que a Marca Galicia transmite o esforzo que está a facer o tecido produtivo galego por incorporar a innovación e o deseño para ser máis competitivo e sustentable.

Conde interveu hoxe no CIS–Tecnoloxía e Deseño na clausura do V Encontro de Deseño para a Innovación Empresarial, onde puxo de manifesto o traballo da Xunta por impulsar un ecosistema galego de deseño e innovación orientado ao desenvolvemento económico e sostible de Galicia, que é o obxectivo do Programa de Deseño para a Innovación e a Sustentabilidade, ‘Diferenza’.

Esta iniciativa que o Goberno galego puxo en marcha o pasado ano para impulsar a cultura do deseño e a innovación nas pemes galegas, identifica o deseño como a diferenza ou valor engadido que a unha empresa lle abre novos mercados; que, no contexto actual está na sustentabilidade.

Na xornada interviron seis das 25 pemes beneficiarias da pasada convocatoria do programa de axudas DeseñaPeme, co que a Xunta contribúe ao obxectivo de apoiar proxectos que conxuguen deseño e sustentabilidade no tecido empresarial galego. A convocatoria deste ano, con 1,5M? de orzamento e a previsión de mobilizar 3M?, xa está en fase de resolución con máis de 90 propostas recibidas.

O vicepresidente económico asegurou que o deseño contribúe a crear a nosa marca país e que, a través del, proxectamos a nosa identidade como territorio. Nese sentido, concluíu asegurando que outro dos valores que transmite a Marca Galicia é que a Xunta cre no binomio industria–sustentabilidade e en poñer a I+D+i e o deseño ao servizo da transición ecolóxica e dixital.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando