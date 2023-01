Conde ratifica o compromiso da Xunta co sector do comercio en Galicia

Conde tamén visitou dous establecementos comerciais, Ginzo Hombre–Mujer e ¡Hola! Ola, onde destacou as cifras do Bono Activa Comercio no concello de Ribadeo, con 105 establecemento adheridos e un investimento mobilizado de máis de 192.000 euros

Informa de que está aberta a primeira convocatoria do fondo tecnolóxico para o comercio, xestionado pola Xunta, que destina 2,7M? en axudas para fomentar o emprego de novas tecnoloxías no sector



Ribadeo (Lugo), 11 de xaneiro de 2023

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, ratificou hoxe o compromiso da Xunta de Galicia co sector do comercio, que definiu como vital para a dinamización económica das vilas e cidades galegas e que este ano vai contar cun investimento público de 24M?.

Conde mantivo esta tarde unha xuntanza con representantes da Asociación de Comerciantes, Industriais, Servizos e Autónomos (ACISA) de Ribadeo, a quen trasladou o recoñecemento da Administración autonómica na súa tarefa de promover o comercio local.

Con eles, avaliou o impacto das principais liñas de apoio que a Xunta puxo en marcha para impulsar a modernización do comercio de proximidade en Galicia e para incentivar a demanda, como se busca con campañas como o Bono Activa Comercio, que se desenvolveu no último trimestre do pasado ano.

O vicepresidente tivo ocasión de visitar dous establecementos da localidade, Ginzo Hombre–Mujer e ¡Hola! Ola, onde puxo en valor as cifras acadadas con esta iniciativa no concello de Ribadeo, con 105 establecemento adheridos e un investimento mobilizado de máis de 192.000 euros.

Xunto con isto, tamén informou de que, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, está aberta a primeira

convocatoria

do fondo tecnolóxico para o comercio, xestionado pola Xunta, que destina 2,7M? en axudas para fomentar o emprego de novas tecnoloxías no sector: autónomos, pemes e asociacións de comerciantes.





