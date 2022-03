Conde destaca que o selo Galicia Calidade nos produtos Quescrem avala unha aposta continuada pola valorización do sector lácteo galego

Conde cualificouna como unha marca comprometida co territorio, coa sustentabilidade e coas novas demandas do mercado ás que dá resposta a través da I+D+i, que está no seu ADN

Innolact, con 16 anos de traxectoria, conta con 80 empregados distribúe a marca Quescrem en 40 países de todo o mundo; fundamentalmente, China, que é o seu segundo mercado despois de España

Apunta que Galicia é a oitava rexión europea en produción de leite, con 2,98 millóns de toneladas rexistradas en 2021 e unha facturación de 995M?







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.