Conde apela a aproveitar as oportunidades que se lle presentan a Galicia no sector da enerxía e a I+D+i

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, interveu esta tarde no II Foro Económico de El Español, La Galicia que viene, onde apelou aproveitar as oportunidades que se presentan no ámbito da enerxía e a I+D+i a partir da colaboración público–privada.

Conde lembrou que, con infraestruturas tan necesarias como o Corredor Atlántico ou o hidroduto Guitiriz–Zamora que vai construír Enagás, Galicia quere conectarse aos grandes retos económicos e ter un papel relevante neles.





