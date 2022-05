O IV Concurso de Podcasts 'Radio na biblio' premia o traballo de centros de Cedeira, Malpica, A Guarda, Vigo e A Coruña polo Día das Letras Galegas

O certame, impulsado pola Xunta, dedícase cada ano á persoa homenaxeada con motivo Día das Letras Galegas, neste caso a Florencio Delgado Gurriarán

Os programas radiofónicos serán emitidos pola Radio Galega e serán difundidos a través da súa páxina web e da canle dixital do Diario Cultural

A Xunta de Galicia, en colaboración coa Radio Galega, vén de premiar o traballo de centros de Cedeira, Malpica, A Guarda, Vigo e A Coruña no o

, que este ano se centra na figura do poeta, articulista, tradutor, editor, activista cultural e político no exilio Florencio Delgado Gurriarán. O obxectivo do certame é estimular, mediante o recoñecemento de boas experiencias, a elaboración de produtos radiofónicos en galego, reforzar a lectura de poesía nesta lingua ou o achegamento ao mundo da edición, da tradución e da cultura galega en América.

O certame consta de catro modalidades, segundo o nivel do ensino (Infantil e primeiro ciclo de Primaria, resto de Primaria, ESO e unha cuarta para Bacharelato, ensinanzas de persoas adultas ou ciclos formativos). Os traballos premiados, cada un deles cunha asignación de 1.000?, en cada unha delas son os seguintes:

Poemas crioulos

Unha regueifa a Don Florencio

CEIP As Solanas– Nicolás Gutiérrrez Campo

CEIP Manuel Rodríguez Sinde

A heroica vida de Florencio

Choiva ou pluie ? Florencio Delgado Gurriarán

Domadora de serpes

Os equipos galardoados poderán visitar as instalacións da Radio Galega en Santiago de Compostela. Os traballos premiados serán emitidos por esta emisora e serán difundidos a través da súa páxina web e da canle dixital do Diario Cultural.

Puideron participar neste concurso os 138 centros públicos participantes no programa Radio na Biblio, da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, así como outros centros que traballan xa co laboratorio de radio como ferramenta pedagóxica. Nesta cuarta edición do certame participaron 70 centros educativos que enviaron 105 traballos.

O certame enmárcase no Plan LÍA (Lectura, Información e Aprendizaxe) 2021/2025 de Bibliotecas Escolares, que contempla o reforzo dos programas que inciden na formación do alumnado no seu acceso aos medios de comunicación, como é o caso, con propostas que promovan o coñecemento e un uso responsable da información en múltiples formatos.

