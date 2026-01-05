La comunidad venezolana en Galicia, entre una mezcla de euforia y cautela: "Estoy feliz. Quiero ver a mi familia"

La comunidad venezolana en España ha recibido los últimos acontecimientos en su país con una combinación de emociones, esperanza y una cauta espera. Mientras en Venezuela se vive una tensa calma con la población en la calle buscando principalmente abastecerse de gasolina y alimentos, la diáspora sigue los eventos minuto a minuto, aferrándose a la idea de un cambio inminente.

En Galicia viven algo más de 22.000 venezolanos. A ellos se dirigía el Presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que les trasladaba su cercanía en un momento decisivo para el futuro del país.

En el otro lado, el diputado del BNG, Néstor Rego, acudía a una concentración frente al consulado de Venezuela en Vigo, para denunciar la injerencia de Estados Unidos.

Esperanza y cautela ante el futuro

Javier Salas, de la asociación de venezolanos en Santiago, resume el sentir general: "Nos sentimos, estamos muy cautelosos, estamos emocionados, muy pendientes del desenvolvimiento de la situación". Para Salas, es crucial "leer correctamente los diferentes mensajes que se envían" y mantener una actitud positiva. "Toca esperar, toca ser, tener una mente positiva, tener mucha fe, tener mucha esperanza, solo puede salir algo bueno de todo esto", ha añadido.

Muchos celebran lo que consideran "el fin de un narcorrégimen" y aseguran estar felices, aunque todavía les "cuesta creer que esto realmente está pasando". Frente a las preocupaciones sobre el interés de Estados Unidos en los recursos del país, un venezolano ha manifestado que la prioridad es otra: "A nosotros lo que nos importa realmente es la libertad".

Análisis de la intervención

Desde una perspectiva más analítica, un comerciante venezolano retirado que lleva 20 años en España considera la situación "bastante complicada". En su opinión, la única solución es una intervención como la que "plantea Trump, una transición, porque hay que hacer una decapitación de todo el sistema desde arriba hacia abajo". Él mismo abandonó Venezuela en el año 2000, cuando Chávez llevaba dos años en el poder porque ya "veía lo que venía".

EFE Venezolanos opositores participan de una manifestación en apoyo a la líder antichavista María Corina Machado

Este mismo comerciante ha afirmado que la intervención "era la única, la única manera de sacar a esta gente del gobierno", ya que "tenía que llegar alguien con más armas que ellos, más fuerte que ellos". Su previsión es que Estados Unidos militarice las instalaciones petroleras para "tomar el control completo de eso" y, a cambio, ayude a reconstruir el país.

El fin de la pesadilla

La euforia es la nota dominante para otros. "Estoy superfeliz, contenta, de verdad que se haya acabado esta pesadilla", ha expresado Mary, una profesora que reside en Ferrol desde hace nueve años. En su mensaje, da las gracias "primeramente a Dios y después a Trump" e invita a sus compatriotas a celebrar el momento: "Preocupémonos por ser felices, vivamos el momento, seamos felices, Somos una Venezuela libre".

Angélica Ledesma, de la comunidad venezolana de Ferrol asegura que están felices por el fin de Maduro: "Estamos felices. A muchos nos cuesta creer. Muchos se preocupan porque Estados Unidos solo quiere el petróleo. El venezolano de a pie nunca tuvo beneficio por eso. Lo que a nosotros nos importa es la libertad".

Daysi Ramírez pertenece a la amplia comunidad venezolana en Celanova, en Ourense. Están a la espera: "Estamos en tensa calma. Hay una crisis económica y social en Venezuela. Estamos viendo que estos sátrapas están llamando a la gente para que salga a la calle a defender lo indefendible".

La emoción también embarga a los más jóvenes, como a Fernando, de 9 años, que llegó a España con solo 10 meses. "Estoy muy feliz porque mi país ya es libre", ha afirmado el pequeño. Su alegría se centra en el anhelo más personal: "Pronto podré ir a conocer a mi familia y abrazarla, y se acabaron las videollamadas".

CEDIDA Angélica con su hijo Fernando, venezolanos en Ferrol

LA COMUNIDAD VENEZOLANA EN GALICIA, PEGADA AL TELÉFONO

El presidente de la Federación Venezolana de Galicia (Fedega), Manuel Pérez, defiende ahora un gobierno de transición de corta duración, seguido de elecciones democráticas, libres y avaladas por la comunidad internacional. “Ese es el único camino”, subraya.

Pérez reconoce que el momento se vive con “emoción y entusiasmo”, pero también con cautela. La mirada está puesta en la líder opositora María Corina Machado, a la espera de que marque los próximos pasos y aclare el rumbo del país.

Desde Fedega, Pérez considera que Donald Trump “viene a ayudar a un proceso de cambio hacia la democracia”, aunque insiste en que el futuro debe construirse con respaldo internacional y sin manipulaciones.

El presidente de la federación también lanza un reproche claro a gobiernos europeos y organismos internacionales por “mirar hacia otro lado” cuando, a su juicio, debían exigir el respeto a los resultados electorales.

“La comunidad internacional tiene que ponerse del lado del pueblo venezolano”, afirma, defendiendo una transición pacífica y organizada. Y concluye con un dato que pesa: ocho millones de venezolanos viven hoy en el exilio. “Eso no es una democracia”, sentencia.