O comité técnico do mosquito tigre celebra a súa primeira reunión co obxectivo de limitar a reprodución do insecto

A Rede Galega de Vixilancia de Enfermidades Transmisibles por Vectores (ReGaViVec) colocará novas trampas en Moaña para delimitar a zona con presenza do mosquito tigre

Difundirase unha guía con recomendacións para a cidadanía, tanto para evitar picaduras como para eliminar posibles punto de cría

O comité técnico do mosquito tigre celebrou esta mañá a súa primeira reunión coa finalidade de controlar a poboación desta especie identificada na localidade de Moaña a través da plataforma cidadá Mosquito Alert coa que colabora a Rede Galega de Vixilancia de Enfermidades Transmisibles por Vectores (ReGaViVec), integrada polas Consellerías de Sanidade e Medio Rural, ademais das Universidades de Santiago de Compostela e Vigo.

Na xuntanza asistiron profesionais da Dirección Xeral de Saúde Pública do ámbito da epidemioloxía e sanidade ambiental, investigadores expertos en entomoloxía da USC e Uvigo, profesionais da área de Gandaría da Consellería do Medio Rural, representantes de Patrimonio Natural da Consellería de Medio Ambiente, do 112–Galicia, da área sanitaria de Vigo e da xefatura territorial de Sanidade, da Delegación do Goberno en Galicia e do Concello de Moaña como municipio implicado.

Nela, tras a confirmación por parte dos entomólogos da aparición de oito exemplares de mosquito tigre, decidiuse aumentar o número de trampas para concretar en Moaña a zona onde está presente actualmente.

De forma coordinada, o comité técnico difundirá sinxelas pautas para a poboación, centradas como mínimo na comarca do Morrazo.

Por unha banda, para evitar a picadura do mosquito tigre, aconséllase o uso de repelentes específicos que se poden atopar nos listados de produtos autorizados polo

Ministerio de Sanidade

e pola

Axencia Española do Medicamento

, ademais de recomendar vestir con manga e pantalóns largos e calzado pechado ou colocar mosquiteiros en portas e ventás. As picaduras poden ser molestas e poden producir reaccións alérxicas de certa gravidade.

No que atinxe a evitar a proliferación do mosquito Aedes albopictus, a forma máis efectiva é evitar a posta de ovos e o crecemento das larvas. Por iso, débense eliminar puntos de auga estancada como bebedeiros, pratos baixo macetas, caldeiros á intemperie ou embarcacións. Debe procederse simplemente ao seu baleirado ou renovación da auga cada 4–5 días. Polo tanto, zonas como lavadoiros ou fontes con auga corrente non constitúen un punto de proliferación de mosquito tigre.

A maiores, para continuar coa colaboración científica e que sexan especialistas en entomoloxía quen confirmen a presenta ou non de máis exemplares de mosquito tigre, promóvese a descarga da aplicación móbil

coa que facer chegar fotografías para o seu estudo por parte dos investigadores.

