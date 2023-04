A comisión galega de control da violencia incoa sete novos expedientes sancionadores e actuará de oficio nos feitos ocorridos no Ribadavia-Covadonga

Tamén se procederá á sanción dun afeccionado por agredir ao delegado de campo nun partido alevín de fútbol 8

O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, presidiu unha nova reunión –a undécima– da Comisión Galega de Control da Violencia. Nesta nova xuntanza estudáronse un total de cinco expedientes en curso e doce novos expedientes, entre os que destaca a apertura dun período de información reservada para investigar e, no seu caso, sancionar os feitos acaecidos no partido de Segunda Autonómica entre o Ribadavia Atlético e o AD Covadonga no Campo do Xestal cando se produciu un tumulto violento entre xogadores e afeccionados.

Dos cinco expedientes en curso, dous deles foron arquivados por falta de probas (relativos a unha denuncia de malos tratos e unha agresión), outros dous seguen o seu curso (relativos a insultos dun afeccionado así como insultos e agresión dun adestrador sen licenza) e no que resta, procederase á sanción dun afeccionado por agredir ao delegado de campo nun partido alevín de fútbol 8.

No tocante aos outros once novos expedientes, ademais do relativo ao partido entre o Ribadavia e o Covadonga, decidiuse incoar procedemento sancionador en sete deles. Dous destes procedementos están asociados á pelexa nun partido infantil de balonmán; outros dous son referidos ás ameazas de dous afeccionados no partido de fútbol de 1ª Xuvenil Galicia; outro por un empurrón ao árbitro dun partido de fútbol 1ª Autonómica; outro por comportamentos e actitudes agresivas nun partido de liga infantil; e un máis por unha pelexa noutro partido de liga infantil galega.

Ademais, tres expedientes serán remitidos á federación galega correspondente, por ser os denunciados deportistas con licenza federativa (un por comportamentos e actitudes agresivas nun partido da Liga Provincial Sénior Masculina de Hóckey Sala e outros dous por unha tángana nun partido de fútbol de liga infantil galega). Ademais un novo expediente será remitido á Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, por tratarse dunha competición de carácter estatal (insultos e ameazas aos árbitros do partido de División Honor Prata Feminino).

O secretario xeral para o Deporte e presidente da Comisión Galega de Controla da Violencia, José Ramón Lete Lasa, insistiu, unha vez máis, na “responsabilidade na salvagarda dos valores esenciais no deporte” e uniu este deber cos clubs, entidades deportivas e federacións, así como ás persoas organizadoras de competicións e espectáculos tal e como marca a Lei 3/2012, do 2 de abril, do Deporte de Galicia.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando