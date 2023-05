O comezo das obras de reurbanización da avenida Rodríguez de Viguri de Santiago fará necesario o corte dun carril a partir deste vindeiro xoves 18

Esta actuación, que suporá un investimento de máis de 1,6 M?, remodelará esta rúa da contorna do actual edificio administrativo da Xunta, dispoñendo unha zona de parada de autobús con marquesiñas, dous itinerarios para ciclistas e estacionamentos de bicicleta



Nesta primeira fase inicial das obras manterase o dobre sentido de circulación cun só carril habilitado para realizar as catas para detectar os servizos existentes baixo o pavimento



Adecuarase a rúa ao novo edificio administrativo, dando continuidade á urbanización realizada no tramo anterior de Rodríguez de Viguri e será tamén punto de partida da senda que unirá San Caetano coa intermodal e co Milladoiro



A parada terá capacidade suficiente para dar cabida a 5 autobuses de liña regular ao mesmo tempo, dando servizo tamén aos autobuses urbanos que conectan co aeroporto e coa estación intermodal



Esta actuación está vinculada á obras dos dous primeiros módulos do edificio administrativo Cidade San Caetano, actualmente en fase de adxudicación



O comezo da execución das obras de reurbanización da avenida de Rodríguez de Viguri, en Santiago de Compostela, e a súa integración como nó de intercambio modal do transporte público na futura cidade de San Caetano, fará necesario o corte dun carril a partir deste vindeiro xoves, día 18 de maio.

Para acometer estas actuacións, nesta primeira fase inicial das obras manterase o dobre sentido de circulación cun só carril habilitado, para poder realizar todas as catas necesarias para detectar os servizos existentes baixo o pavimento. Dado que o 18 de maio é festivo local en Santiago, iniciaranse as obras ese día, cando se prevé menos tráfico na contorna, o que facilitará a realización destes traballos.

En concreto, a obra que iniciará este vindeiro xoves adecuará a rúa ao novo edificio administrativo e darase continuidade á urbanización levada a cabo no treito anterior de Rodríguez de Viguri.

En concreto, as obras que se inician este vindeiro xoves

para a reurbanización do treito da avenida Rodríguez de Viguri permitirán unha configuración na que o espazo para peóns e ciclistas gaña protagonismo con respecto á situación actual.

Esta intervención configurará este treito como un bulevar para dar continuidade ao treito xa remodelado da rúa, con arborado en ambas as marxes da calzada, e neste caso tamén na mediana intermedia, que será axardinada. A calzada, tanto no sentido ascendente como descendente, contará con dous carrís de circulación, como xa sucede no treito anterior da avenida. Nas beirarrúas o pavimento será de aglomerado pulido e de formigón nos carrís–bici.

