Comesaña sinala o déficit de médicos de familia e a reforma do actual sistema de saúde pública como principais retos do Sistema Sanitario Nacional

Así o explicou no Foro sobre Innovación do Sistema Sanitario, no que responsables sanitarios autonómicos abordaron os retos do actual modelo autonómico

O responsable da Sanidade galega reiterou que é preciso que o Goberno central adopte medidas efectivas para solucionar os problemas que posúe o sistema Nacional de Saúde

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, participou esta mañá en Madrid no Foro sobre Innovación do Sistema Sanitario, un evento no que conselleiros de Sanidade de diferentes comunidades e responsables do Sistema Nacional de Saúde abordaron os retos do actual modelo sanitario autonómico.

Durante o encontro, o titular da carteira sanitaria da Xunta remarcou que a Sanidade nacional afronta dous grandes retos de cara o futuro. O primeiro deles, reformular o modelo de Saúde Pública actual, para poder contar cunha mellor preparación ante unha posible nova pandemia e; sobre todo, o déficit de profesionais en especialidades como a Medicina familiar ou a Pediatría.

García Comesaña remarcou para resolver estas necesidades “é esencial que exista colaboración e coordinación entre todas as administracións”. Neste senso, lamentou que o Goberno de España non adoptase aínda medidas efectivas para afrontar estes retos, e que non se concretasen as grandes reformas que o Sistema Nacional de Saúde precisa.

Entre as mesmas, o conselleiro subliñou que se debe reformar o sistema que distribúe as prazas MIR; cambiar os criterios de acreditación das unidades docentes; implantar xa a especialidade de Urxencias; e ademais que flexibilizar o sistema, para que os efectos de todos estes cambios poidan notarse canto antes.

“É hora de que o Goberno de España afronte en serio os problemas, con medidas que non poden seguir esperando porque a situación é urxente”, incidiu Comesaña, en alusión á demora que están a sufrir a posta en marcha dos acordos acadados, por unanimidade, no Consello Interterritorial celebrado en abril do ano 2018.

Segundo apuntou o conselleiro outro dos grandes retos a abordar de xeito inminente é a reforma do sistema de Saúde Pública. “Temos que estar máis preparados no caso de que teñamos que afrontar futuras pandemias” insistiu, ao tempo que explicaba que Galicia xa está a dar pasos en firme na procura deste obxectivo. En concreto, coa futura posta en marcha Centro Galego para o Control de Prevención de Enfermidades que reforzará a vixilancia epidemiolóxica e a capacidade de anticipación na nosa comunidade, e ademais, co Observatorio Galego de Saúde Pública, unha plataforma que, tras ser licitada o pasado ano, permitirá divulgar e compartir información epidemiolóxica e de Saúde Pública.

No que atinxe ao sistema de financiamento sanitario, avogou por fixar un novo modelo que, tras contar co consenso das comunidade autónomas, atenda os factores determinantes e específicos dos distintos territorios, como poden ser, a súa dispersión poboacional, a orografía ou o nivel de envellecemento da poboación.

Ademais, e sobre a necesidade de que se establezan criterios comúns de planificación e organización a nivel nacional, Comesaña explicou que “o Ministerio de Sanidade debe de estar ao servizo das demandas que teñen quen xestiona o día a día da atención sanitaria, impulsando as reformas necesarias no sistema para melloralo”.

Entre os temas abordados no Foro organizado por Novartis, os seus participantes tamén afondaron sobre algunha das medidas relevantes que se adoptaron nos últimos anos a nivel sanitario polas distintas administracións públicas.

O responsable do Sergas destacou a posta en marcha, a principios de 2022 da Autoridade Europea de Preparación e Resposta ante Emerxencias Sanitarias (HERA), un ente cuxa estrutura contribuirá a previr, detectar e responder rapidamente ás emerxencias sanitarias e; por outra banda, a medida pioneira artellada pola Xunta de Galicia para paliar o déficit de médicos, ao convocar, mediante o sistema de concurso de méritos, 106 e 423 novas prazas fixas de facultativo.

No eido da innovación, Comesaña avogou pola creación dunha Axencia Española de Innovación e Calidade Sanitaria, unha institución que contase cun observatorio de resultados e que manteña un rexistro das iniciativas innovadoras xeradas no Sistema Nacional de Saúde. Así, e segundo abundou o conselleiro, a través desta axencia poderíanse desenvolver os mecanismos necesarios para o seguimento e a avaliación da calidade asistencial, incorporando resultados en saúde, establecendo requisitos, criterios de calidade e procesos que proporcionarían resultados homoxéneos para todo o Sistema Nacional de Saúde.

