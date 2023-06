Comesaña salienta o Estudo da cardióloga Martínez Monzonís sobre a utilidade dos biomarcadores prognósticos, na entrega dos IV Premios Ramiro Carregal

Xunto co seu equipo, a cardióloga Martínez Monzonís desenvolve o proxecto: ‘Estudo sobre os marcadores prognósticos na insuficiencia tricuspídea (IT) significativa na era do tratamento percutáneo: o papel das técnicas de imaxe cardíaca avanzada e a graxa epicárdica’

Os premios Ramiro Carregal contan cunha dotación económica de 30.000 euros, e galardón acreditativo

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, presidiu esta tarde no Hostal dos Reis Católicos de Santiago de Compostela, a entrega do IV Premio Internacional Ramiro Carregal de Investigación en Cardioloxía, que na presente edición recaeu na doutora Amparo Martínez Monzonís.

Martínez Monzonís é cardióloga no Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela e preside a Asociación de Imaxe Cardíaca da Sociedade Española de Cardioloxía. Xunto con ela, forman parte do equipo gañador Ana García Campos, Brais Díaz Fernández, Violeta González Salvado, Sonia Eiras Penas e Ramiro Trillo Nouche.

Así, o seu proxecto "Estudo de marcadores prognósticos na insuficiencia tricuspídea (IT) significativa na era do tratamento percutáneo: o papel das técnicas de imaxe cardíaca avanzada e a graxa epicárdica", vén de ser galardoado cun premio que conta cunha dotación de 30.000 euros, e galardón acreditativo.

Durante o acto, o titular de Sanidade rescatou as palabras da propia galardoada para explicar que este innovador estudo “pretende comprobar a utilidade dos biomarcadores para saber en que doentes é recomendable pasar por quirófano, e que considera clave poder determinar o papel da graxa epicárdica”.

García Comesaña agradeceu á doutora e ao conxunto de membros do seu equipo o desenvolvemento dunha investigación que se poderá trasladar á praxe diaria no Servizo Galego de Saúde e que “terá unha repercusión directa na experiencia dos pacientes”.

O conselleiro salientou o traballo deste equipo investigador indicando que “Galicia sente este premio como seu, porque o recibe un dos nosos”, porque permitirá “seguir a mellorar a atención que ofrecemos aos galegos e galegas”, e con este obxectivo, desde a Xunta “seguiremos apoiando aos profesionais que innovan e investigan”.





