Comesaña remarca o compromiso da Xunta co fortalecemento do papel da enfermería na sanidade pública galega

No acto de graduación da XI Promoción de Enfermería da UDC

Galicia ten un compromiso co fortalecemento do papel da enfermería na sanidade pública galega. No último lustro, os orzamentos da Xunta crearon case 300 novas prazas desta categoría en atención primaria”. Así o destacou o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña,

No caso da enfermería especialista en saúde mental, o responsable do Sergas sinalou que o Plan de Saúde Mental de Galicia 2020–2024 incorporou a creación de máis de 60 novas prazas, e, por primeira vez este ano, ofértanse 94 prazas desta especialidade para a súa provisión por concurso de méritos.

Tal e como incidiu o titular da carteira sanitaria, este ano está en marcha o proceso de estabilización que, xunto ás prazas das últimas ofertas de emprego público, “permitiu que o Sergas oferte máis de 2.000 prazas de enfermería cunha oposición de máis de 1.550 prazas e cun concurso de méritos de algo máis de 460”.

Xunto ao anterior, Comesaña sinalou que a Xunta puxo en marcha 35 equipos de enfermería de atención domiciliaria, “que están a contribuír a fortalecer a atención aos pacientes crónicos nas zonas rurais e semirrurais de Galicia”.

Tamén puxo en valor o conselleiro, o traballo realizado polo persoal de enfermería nas campañas de vacinación da covid e da gripe, “cuns resultados que serían imposibles sen a disciplina e o rigor que amosou este colectivo”, por iso agradeceulles o seu labor e, tamén, o do profesorado, polo traballo previo nas aulas.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando