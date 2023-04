Comesaña e Quintana gaban a traxectoria do doutor Rafael López, nomeado fillo predilecto de Vilamartín de Valdeorras

Os responsables de Sanidade e Mar destacaron o labor profesional do Oncólogo, poñendo en valor o seu traballo no eido profesional, da investigación e da docencia

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña; e a conselleira do Mar, Rosa Quintana; gabaron esta mañá a traxectoria do doutor Rafael López lópez, quen foi distinguido como fillo predilecto do concello de Vilamartín de Valdeorras.

Durante o acto, celebrado no salon de plenos do consistorio municipal, o titular de Sanidade salientou o labor desempeñado polo doutor López durante todos estes anos, cualificando as súa contribución profesional como “decisiva no avance da medicina na nosa comunidade”.

Neste senso puxo en valor o seu traballo como Xefe de Servizo de Oncoloxía no Hospital Clínico de Santiago de Compostela, apuntado que baixo a súa coordinación, “este servizo converteuse nun dos mellores servizos de Oncoloxía de toda España”.

Así mesmo, subliñou o seu traballo como responsable do grupo de investigación de oncoloxía médica traslacional (ONCOMET) do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, un liderado que contribuíu a situar Galicia como referente da investigación contra o cancro, no máis alto nivel internacional.

Na mesma liña, Rosa Quintana salientou as achegas de Rafael López no eido da da docencia e da investigación clínica. Así, destacou as súas achegas como membro numerario da Real Academia de Medicina de Galicia; como vicepresidente da asociación española de investigación contra o Cancro; ou tamén como presidente da fundación ECO, para a Excelencia e Calidade da Oncoloxía.

Durante o acto, ambos os dous conselleiros coincidiron en subliñar que o nomeadamento como fillo predilecto de Vilamartín de Valdeorras no só recoñece “a un excelente profesional e reputado oncólogo”, senón que tamén “a unha persoa afable, cercana e dunha enorme talla humana”.

Así, pecharon a súa intervención agradecendo a capacidade do doutor Rafael López para “xerar coñecemento, aplicalo na mellora da calidade de vida dos pacientes e na mellora do Servizo Galego de Saúde, e tamén por transmitir e ensinar o seu saber ás novas xeracións de médicos”.









Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando