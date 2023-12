Comesaña pide á ministra de Sanidade que permita a Galicia formar máis médicos de familia

No marco do Pleno de Recursos Humanos do Consello Interterritorial de Saúde, o conselleiro reiterou á ministra que é preciso flexibilizar os criterios de acreditación das unidades docentes para poder formar máis médicos especialistas, ao tempo que subliñou que é “urxente” revisar o contido do Programa Oficial da Especialidade (POE) de Medicina Familiar e Comunitaria

Segundo explicou, a rixidez actual dos criterios de acreditación provoca que dos máis de 460 centros de saúde cos que conta Galicia, soamente 100 teñen a posibilidade de forma novos especialistas. Comesaña volveu solicitar un CISNS específico para abordar o déficit de médicos/as de familia e pediatras

O conselleiro de Sanidade solicitou acurtar o máximo posible os prazos da creación da especialidade de Urxencias e Emerxencias para que entren en vigor xa en 2024, e evitar así que os facultativos que queren traballar en urxencias (entre o 25 e o 30%) teñan que facer esta especialidade, ocupando prazas que serían cubertas por futuros médicos de familia



O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, participou esta mañá na xuntanza do Pleno de Recursos Humanos do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde. Un encontro no que instou á ministra de Sanidade, Mónica García, a revisar de forma “urxente” o contido do Programa Oficial da Especialidade (POE) referido á especialidade de Medicina Familiar e Comunitaria, destacando a necesidade de flexibilizar os criterios de acreditación das unidades docentes.

Segundo explicou o conselleiro, a rixidez actual dos criterios de acreditación das unidades formativas provoca que dos máis de 460 centros de saúde cos que conta Galicia, soamente 100 teñan a posibilidade de forma novos especialistas. A revisión dos criterios foi cualificada como “fundamental” polo responsable da Sanidade galega para atender ás necesidades asistenciais que teñen todas as comunidades autónomas, tal e como quedou de manifesto en reiteradas ocasións.

Así, lamentou que desde 2018, os responsables sanitarios autonómicos estean agardando polo cumprimento e a posta en marcha dos acordos acadados de xeito unánime co Ministerio de Sanidade.

Entre o conxunto de solicitudes da Xunta de Galicia ao Goberno central tamén se atopa a de acelerar, na medida do posible, os prazos para a entrada en vigor da nova especialidade de Urxencias e Emerxencias. “Se na vindeira convocatoria MIR 2024, os residentes xa tiveran aberta a opción de escoller a especialidade de Urxencias e Emerxencias “evitaríase que entre o 25 e o 30% dos facultativos que se especializan en Medicina Familiar e Comunitaria rematen en urxencias, posto que era xa a súa decisión ao inicio de formación MIR”. Deste xeito, “contribuiríase a frear” o salto de profesionais sanitarios dunha especialidade a outra.

Neste senso, apuntou que o Ministerio de Sanidade debe facer todo o que estea na súa man para que a formación de profesionais de Urxencias poida comenzar xa en maio de 2024: “debemos facer un esforzo por incorporar a especialidade de Urxencias e Emerxencias xa o vindeiro ano –2024–, remarcou o conselleiro, destacando que “sería un éxito de todos”.

Unha vez máis, o conselleiro explicou que unha boa medida sería “suprimir a nota de corte, alomenos durante un tempo”, co ánimo de que non queden prazas de facultativo sen cubrir, ao tempo que reiterou que debe revisarse o sistema de elección de prazas, para “que non haxa que preelixir e para evitar que quedan prazas sen cubrir”.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando