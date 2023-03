Comesaña convida aos estudantes de 5º ano de Medicina a especializarse e incorporarse no futuro ao sistema sanitario público galego

O titular de Sanidade informou aos estudantes de Medicina da USC da posibilidade real de desenvolvemento profesional que representa a especialidade da medicina familiar e comunitaria en Galicia, despois das melloras retributivas e de estabilidade adoptadas pola Xunta

Comesaña tamén lle trasladou aos futuros facultativos a estrutura e o modelo organizacional do Servizo Galego de Saúde, destacando a importancia do traballo multidisciplinar que se desenvolve no centros sanitarios da comunidade

A directora xeral de Recursos Humanos do Sergas detallou o funcionamento do aplicativoFides/Expediente–e, un sistema que permite realizar diferentes trámites e que actúa como oficina virtual do profesional

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, mantivo esta mañá no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, unha charla cos alumnos de 5º curso de Medicina, para informar das necesidades actuais do sistema sanitario público galego, así como da estrutura organizacional Servizo Galego de Saúde.

No acto, no que tamén participaron a directora xeral de Recursos Humanos do Sergas, Ana Comesaña Álvarez; e o decano da Facultade de Medicina, Julián Álvarez; o titular de Sanidade incidíu na escaseza de profesionais médicos especialistas que padece o Sistema Nacional de Saúde, e trasladoulle aos estudantes o seu desexo de que, unha vez rematada a formación, pasen a formar parte das plantillas do Servizo Galego de Saúde.

Neste senso, informou das últimas medidas adoptadas polo Sergas para lograr reter o coñecemento atesourado polos futuros facultativos, destacando ás melloras as melloras retributivas e a estabilidade que ofrece a especialidade de medicina familia e comunitaria en Galicia. “A medicina de familiar é unha das especialidades que será deficitaria durante os vindeiros anos en todo o territorio español, polo que representa unha posibilidade real de desenvolvemento profesional”.

Segundo explicou, nos últimos cinco anos o Sergas cubríu por medio de concurso–oposición un total de 404 prazas de médico de familia; creou a especialidade de facultativo especialista en atención primaria na que ofertou en 2022 un total de 106 prazas por concurso de méritos; estabilizáronse 42 prazas de médico de familia por concurso e; no presente ano, ofrecéronse contratos cun vínculo estable de 3 anos aos residentes de 4º ano de medicina familiar e comunitaria.

O último estudo realizado pola Consellería de Sanidade revela que máis do 90 % dos galegos que fan a residencia MIR en Galicia, quedan na nosa Comunidade.

O conselleiro de Sanidade apuntou que tamén existe un déficit de profesionais na especialidade de Pediatría de atención primaria, así como nalgunhas especialidades hospitalarias, nos distritos de O Barco, Verín, A Mariña ou Monforte. Por este motivo, a Xunta está a tramitar un Decreto de oferta para acadar a cobertura destas prazas mediante concurso de méritos, e ao que tamén se poderán presentar os MIR que rematan a formación no mes de maio.

A actividade desta mañá, desenvólvese dentro do marco da Semana da Administración Aberta, que está a desenvolver a Xunta de Galicia co ánimo de dar coñecer o funcionamento do Goberno e a Administración pública galega, e na que convida á cidadanía a participar dos seus principios e valores.

O programa conta con visitas, charlas, xornadas e webinarios guiados por conselleiros e outros altos cargos da Administración autonómica e abertos á participación dos galegos e galegas interesados en coñecer con máis detalle as ferramentas de participación cidadá na elaboración, planificación e execución das políticas públicas.

Nesta liña, durante a súa intervención, García Comesaña tamén lle trasladou aos futuros facultativos a estrutura e o modelo organizacional do Servizo Galego de Saúde, destacando a importancia do traballo multidisciplinar que se desenvolve no centros sanitarios da comunidade.

Pola súa banda, a directora xeral de Recursos Humanos, Ana Comesaña Álvarez; detallou que na actualidade, máis de 43.000 profesionais desempeñan o seu labor nas sete áreas sanitaria que integran o Servizo Galego Saúde.

Ademais, precisou o funcionamento do aplicativo Fides/Expediente–e, o sistema informático do Servizo Galego de Saúde que permite realizar diferentes trámites, e que actúa como oficina virtual do profesional. Así, no momento actual, o Fides Expediente–e conta xa cun total de 109.410 profesionais dados de alta, e máis de 4.107.118 de datos referidos aos seus respectivos currículos.





