O colexio Juan Rey de Lourenzá e o Instituto Castelao de Vigo, gañadores do concurso das Letras Galegas da Xunta para homenaxear a Fernández del Riego

Os centros divulgan a súa figura a través dunha exposición que irá acompañada cunha guía didáctica para distribuír nos centros de ensino

O concurso convocado pola Xunta de Galicia para promover entre os escolares o Día das Letras Galegas 2023 a través dunha exposición sobre o autor homenaxeado acaba de ser resolto e xa ten gañadores. Trátase do colexio CEIP Juan Rey de Lourenzá e do instituto IES Castelao de Vigo.

En concreto, a exposición gañadora na categoría destinada aos centros de Educación Infantil e Primaria é

Desde a Fiestra de don Paco

, do colexio lucense; e na categoría destinada a centros de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e ensinanzas de réxime especial, a premiada é

Con esta medida a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades continúa divulgando as Letras Galegas entre a xente nova. Cada centro educativo gañador recibe un

premio en metálico de 2.000 ? e o profesorado implicado obtén unha certificación de

Premio de Innovación Educativa equivalente a 20 horas de formación (30 no caso do coordinador ou coordinadora do proxecto).

Ademais, cada exposición vén acompañada da correspondente guía didáctica, que permite realizar un percorrido polos momentos máis significativos da biografía e pola obra e a época do autor a quen lle rende homenaxe o Día das Letras Galegas.

colección de 10 carteis que integra

mostra e a súa guía didáctica serán impresas e distribuídas en centros de ensino

de Galicia e do exterior, centros de estudos galegos, concellos, bibliotecas e outros lugares de interese. Tamén





