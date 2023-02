As circunstancias coas que se enfrontaron no retorno centran o encontro entre Emigración e os bolseiros BEME da UDC

O secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, e o delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, mantiveron un encontro con estes alumnos que se benefician dunha das liñas de apoio ao retorno que forman parte da Estratexia Galicia Retorna

Nesta universidade están a estudar, grazas a esta bolsa de excelencia académica 61 galegos universitarios do exterior, 7 deles no campus de Ferrol

A Coruña, 23 de febreiro de 2023

O secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, e o delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, mantiveron esta mañá, no salón de actos do edificio Amizar, un encontro cos bolseiros BEME que están a cursar un mestrado na UDC. Á reunión asistiron alumnos dos mestrados que imparte esta universidade, que son galegos retornados do exterior ou descendentes de galegos, e que obtiveron en 2022 unha destas axudas de excelencia que outorga a Secretaría Xeral da Emigración para poder ampliar estudos superiores.

Os alumnos BEME trasladáronlle ao secretario xeral as súas impresións sobre os cursos que están a levar a cabo, as problemáticas ás que se enfrontaron ao chegar a Galicia ou as súas inquedanzas por poñer en marcha un negocio ou buscar un emprego para poder quedarse a vivir na nosa comunidade autónoma.

No encontro estiveron tamén presentes a subdirectora de Retorno da Secretaría Xeral da Emigración, Begoña Solís, así como responsables da Oficina Integral de Asesoramento e Seguimento ao Retorno da Coruña, que resolveron as dúbidas e necesidades que expuxeron os bolseiros.

Na UDC están a estudar este curso 61 alumnos, dos que 7 o fan no campus de Ferrol. Proceden de 9 países distintos, sendo Arxentina o país con maior número de beneficiarios, aínda que tamén proceden de Irlanda, Francia, Venezuela, Uruguai ou Cuba, entre outros.

Pola súa banda, o secretario xeral recordou que xa se atopa aberta a nova convocatoria destas bolsas para o próximo curso 2023/24.

O Goberno galego destinará a esta nova convocatoria 2,3 millóns de euros impulsando a captación dun total de 250 titulados universitarios galegos e de currículo brillante, residentes no estranxeiro e cunha titulación de grao, licenciado, enxeñeiro ou arquitecto, que poderán cursar estudos de mestrado nalgunha das tres universidades galegas.

Os beneficiarios destas bolsas de excelencia son

galegos por nacemento ou descendentes por consanguinidade, e deben acreditar un mínimo de dous anos de residencia no Exterior e estar admitido na prescrición dalgún dos mestrados das universidades galegas.

A Xunta impulsa así o retorno de currículos brillantes ao tempo que contribúe á fixación de poboación na Galicia territorial, cunhas axudas que van entre os 7.500 e os 12.000 euros, dependendo do número de créditos que se cursen e do continente de procedencia. Este ano, e para paliar a situación da inflación actual, as bolsas aumentarán de media uns 500 euros con respecto ao pasado curso.

O obxectivo das BEME é non so atraer cada ano galegos que viven fóra e que completen aquí a súa formación especializada senón que traballen en Galicia e que fixen tamén no territorio galego definitivamente a súa residencia.





