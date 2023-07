O circuíto das Feiras do Libro chega a Rianxo con medio centenar de actividades

A cita, décima parada do circuíto impulsado pola Xunta e a Federación de Librarías de Galicia, permanecerá na praza de Castelao ata o martes día 25

O programa inclúe firmas de libros, espectáculos infantís, presentacións, concertos e obradoiros, entre outras propostas

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Rianxo (A Coruña), 22 de xullo de 2023

O circuíto das Feiras do Libro impulsado pola Xunta de Galicia e a Federación de Librarías chega hoxe a Rianxo con medio centenar de actividades para todos os públicos. A cita, instalada na praza de Castelao ata o martes 25, é a décima parada desta ruta que ata o mes de agosto percorre 15 localidades.

Baixo o lema Vivir os libros, a feira arranca hoxe co pregón da escritora Arantza Portabales e a intervención musical da Agrupación Vai de Roda de Rianxo. A continuación, levarase a cabo un amplo programa de actividades que, ata o vindeiro martes día 25 de xullo, incluirá propostas como firmas de libros, espectáculos infantís, presentacións de novas publicacións, concertos ou obradoiros.

Tras o seu paso por Rianxo, o calendario continuará ata agosto con paradas na Coruña (do 1 ao 10 de agosto), Viveiro (do 12 ao 15), Foz (do 17 ao 20) e Monforte de Lemos (do 23 ao 26).

As Feiras do Libro son unha das citas culturais máis importantes do verán para a promoción e divulgación da literatura e alíñanse coas medidas do Plan de impulso ao sector do libro que este ano puxo en marcha a Consellería de Cultura para reforzar o apoio ao sector. Así mesmo, intégrase nas máis de 2.500 propostas que a Xunta impulsa coincidindo coa temporada estival a través do CulturON .





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando