Os cidadáns galegos contan desde hoxe cun novo servizo para confeccionar a autoliquidación do modelo 620

A Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) ofrece aos particulares que compren un vehículo de segunda man a realización da autoliquidación do Imposto pola transmisión onerosa de medios de transporte usados (modelo 620)

Os cidadáns que desexen acceder a este servizo deben solicitar cita previa na web da Atriga, e se non a teñen poderán ser atendidos sempre e cando existan postos libres para ese servizo

Os galegos e galegas contan desde hoxe luns cun novo servizo para confeccionar a autoliquidación do

mposto pola transmisión onerosa de medios de transporte usados (modelo 620). A Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) ofrece aos compradores de vehículos usados que teñan a obriga de presentar este imposto que sexa o persoal da Axencia quen o confeccione.

Con este novo servizo, aberto só a compradores particulares, amplíanse as medidas para mellorar a información e a asistencia persoal aos contribuíntes galegos, tal e como se recolle no Plan de Control da Atriga para este ano.

As persoas que o desexen poden solicitar cita previa a través da páxina

https://citaprevia.atriga.gal/

para que o persoal da Atriga lles confeccione a autoliquidación do modelo 620. No momento de solicitar a cita previa, poderase escoller entre ser atendido de forma presencial – nalgunha das cinco delegacións da Atriga onde se vai prestar o servizo– ou de forma telefónica. Así mesmo, os cidadáns que non teñan citan previa poderán ser atendidos de forma presencial sempre e cando existan postos libres para ese servizo.

Se o cidadán prefire facer o trámite a través do teléfono, terá que contar con medios informáticos que lle permitan achegar a documentación necesaria, así como descargar o documento unha vez feito, para poder presentalo despois nalgunha das oficinas da Atriga.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando